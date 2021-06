Brasileiro

Bangu-RJ x Santo André-SP – Ramalhão retorna à Série D após oito anos



A última vez foi em 2013, quando foi eliminado nas oitavas de final pelo Metropolitano-SC

Publicado em 04/06/2021

por Agência Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 04 (AFI) – Bangu e Santo André estreiam no Campeonato Brasileiro Série D neste sábado, às 15h, no Estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro. O time carioca vai para sua terceira participação enquanto o Ramalhão vai para a segunda.

O time paulista retorna à Série D após oito anos. A última vez foi em 2013, quando foi eliminado nas oitavas de final pelo Metropolitano-SC. Nesta temporada, o time do ABC não fez um bom Campeonato Paulista, mas foi o suficiente para se manter na elite.

Já o Bangu esteve na edição de 2020, mas não passou da primeira fase, assim como da primeira vez, em 2017. Em 2021, o Bangu ficou na penúltima colocação no Campeonato Carioca, mas foi o suficiente para permanecer na elite.

SANTO ANDRÉ

Comandado pelo técnico Wilson Júnior, o Santo André se movimentou bem no mercado e anunciou vários reforços. O lateral-direito Elias, os zagueiros Leozão e Léo Gobo, o volante Gledson, os meias Pedrinho e Bruno Luiz, e os atacantes David Ribeiro, Hayllan e Nunes.

O clube, mesmo em época de pandemia e com dificuldade da imprensa acompanhar os treinos no local, adotou política de não divulgar os relacionados.

BANGU

O time carioca terá o técnico Felipe Loureiro, ex-jogador do Vasco, como técnico. O Bangu terá uma boa base do time que disputou o estadual.

Mesmo assim, a diretoria se movimentou no mercado para buscar reforços e trouxe o goleiro Yan, o zagueiro Rafael Esculápio, os laterais Raí Lopes e Diego Soares, os meias João Torres, Vinícius Matheus, Caio Cézar e Denilson, além do atacante Robert, que voltou de empréstimo.

“Expectativa é muito boa e estamos muito motivados. Estou feliz em poder ajudar o elenco a evoluir e a representar bem o Bangu. Tento ajudar com minha experiência para dar tranquilidade nesta estreia”, afirmou Felipe.