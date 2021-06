Barcelona foca na contratação de Haaland e Lautaro Martínez

Espanhol

Barcelona foca na contratação de Haaland e destaque argentino



O caso mais acessível seria a contratação de Lautaro Martínez, atacante argentino que foi campeão do Italiano com a Inter de Milão

Publicado em 08/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 08 (AFI) – Ativo no mercado, o Barcelona segue de olho em novos reforços para a próxima temporada, buscando montar um time que brigue por todas as competições que o clube irá disputar. Pensando nisso, a imprensa europeia apontou que o time catalão mira a contratação de Haaland e Lautaro Martínez como prioridades.

DE OLHO

Foto: Divulgação / Borussia Dortmund

Embora o Barça saiba da dificuldade para contratar os jogadores, devido ao alto valor de mercado dos jovens atacantes, a diretoria blaugrana trabalha com a possibilidade de saída de alguns jogadores, como Umtiti, Sergi Roberto e Pjanic, que podem abrir um bom espaço na folha salarial.

O caso mais complicado seria a contratação de Haaland. Mesmo tendo uma boa relação com Mino Raiola, agente da jovem estrela, Joan Laporta, presidente do Barcelona, crê que seria quase impossível contratar o jogador nesta janela, devido ao desejo do Borussia Dortmund de manter o atacante para a próxima temporada.

O caso mais acessível seria a contratação de Lautaro Martínez, atacante argentino que foi campeão do Campeonato Italiano com a Inter de Milão nesta temporada. O clube espanhol vê o fato de o time italiano estar passando por uma crise financeira como uma boa possibilidade de contratar o atleta, que tem um preço de mercado em torno de 80 milhões de euros (R$ 492 milhões).

CENÁRIO

Até aqui, as contratações do Barcelona para a próxima temporada foram consideradas positivas. O time espanhol anunciou a chegara de Aguero e Eric Garcia, vindo sem custos do Manchester City e do lateral brasileiro Emerson, contratado via Real Bétis. Outro jogador que está próximo de ser anunciado pelo Barça é Memphis Depay, do Lyon.