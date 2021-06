Barretos 1 x 1 Primavera – Fanstasma avança com gol horoico no final

Paulista

Barretos 1 x 1 Primavera – Fantasma avança à semifinal com gol heroico



Aos 44 minutos, após cobrança de escanteio, Otilo apareceu na pequena área, livre de marcação, e testou firme para fazer o gol

Publicado em 31/05/2021

por Agência Futebol Interior

Barretos, SP, 31 (AFI) – O Primavera está classificado às semifinais do Campeonato Paulista Série A3. Na noite desta segunda-feira, o time visitou o Barretos no Estádio Fortaleza, e empatou por 1 a 1, com direito a gol aos 44 minutos do segundo tempo. Com isso, o Fantasma da Ituana venceu no placar agregado por 3 a 2.

O Primavera avançou às semifinais com a quarta melhor campanha e, por isso, vai enfrentar o Votuporanguense, time de melhor campanha entre os classificados e que terá vantagem do empate no placar agregado. Na outra semifinal, jogam Nacional e Linense.

PRIMEIRO TEMPO

Precisando vencer, o Barretos buscou o gol desde o começo e abriu o placar cedo, aos 22 minutos. Em cobrança de falta pela direita, próximo da área, Samuel cruzou em direção ao gol, ninguém desviou e a bola só parou dentro do gol.

O Primavera respondeu com João Vitor aos 26 minutos. Ele pegou rebote na entrada da área, limpou bem a marcação e chutou forte. O goleiro William, porém, estava bem posicionado e fez grande defesa.

SEGUNDO TEMPO

O segundo tempo foi muito disputado, mas com poucas chances de gols. Quanto mais o tempo passava, mais o Primavera se lançava ao ataque. O Barretos abriu mão de atacar e focou na defesa, mas não deu certo.

Aos 44 minutos, após cobrança de escanteio, Otilo apareceu na pequena área, livre de marcação, e testou firme para fazer o gol da classificação. Aos 51 minutos, literalmente no último lance, Batata perdeu um gol incrível. Após domínio, ele ficou na cara do goleiro, praticamente na pequena área, mas chutou em cima.