Bastidores: Elana detalha como era o banheiro de ‘No Limite’

Elana revelou detalhes dos bastidores de ‘No Limite’ durante uma conversa com os seguidores do instagram na tarde desta terça-feira (1). Na ocasião, a ex-BBB relatou a experiência de utilizar o banheiro do local para fazer necessidades.

“Respondendo uma das perguntas que eu mais recebo: como era o banheiro em No Limite? Sim gente, era no meio do mato, era um buraco assim com cano, nada que não relembre a minha infância. Porém tinha as madeirinhas para você colocar os pezinhos em cima, mas você tinha que ser bom de mira. Não disse do que. E o melhor de tudo é que a gente sabia quando o amiguinho fazia número 2, porque era cada ‘pou’, ‘pou’, ‘pou’…. e a gente falava: ‘conseguiu, né?’. Então era assim o banheiro”, contou.