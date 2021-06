Bell Marques anuncia a criação de novo bloco para o Carnaval 2022

O cantor Bell Marques anunciou o lançamento de um novo bloco de Carnaval para 2022. De acordo com o G1 Bahia, o bloco irá desfilar no circuito Dodô e Osmar (Barra/Ondina) no primeiro dia da festa.

Foto: Reprodução

A novidade foi anunciada durante a live ‘Arraiá Bell Marques’, realizada no sábado (5). O lançamento teve preço especial para quem comprou no dia e o primeiro lote de abadás esgotou em poucas horas, antes mesmo do fim da apresentação do baiano.

Segundo ainda o G1 BA, chamado de ‘Bloco da Quinta’, o artista contou que ele vai sair no Carnaval de 2022, mas a realização do evento ainda não foi confirmada pelo governo, por causa da pandemia.