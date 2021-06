Bill é eliminado após sentir fome: saiba tudo que aconteceu ‘No Limite’ desta segunda (8)

No quinto episódio do ‘No Limite’ desta segunda-feira (7) aconteceu o luau de Wesley Safadão, discussão sobre a liderança e eliminação do ex- participante do ‘BBB 21’, Bill, do reality show. Confira o resumo:

Legenda

Para começar, a ex-sister Paula voltou a cobrar dos homens da tribo Carcará que aceitem mais a opinião feminina do time. “É importante a gente ser ouvida no mesmo nível que os meninos são ouvidos. A gente tem ideias legais que poderiam fazer a gente ganhar uma prova, mas as vezes eles são relutantes em aceitar”.

Após isso, rolou a ‘Prova do Privilégio’ que foi bem disputada pelos participantes. Na etapa e arremessos, Bil errou os três primeiros, mas pontuou nos três últimos e garantiu a vitória da equipe.

“Eu queria muito ganhar essa prova, porque estou segurando muito a onda com comida aqui. Estou respirando e contando até dez, comendo o meu e olhando o da galera. E sei que não sou só eu que estou com fome”, afirmou Bil.

Derrota

O time adversário ‘tribo Carcará’ não gostou da derrota e rolou desabafo entre os participantes. Veigas sugeriu que Paula assumisse a liderança da tribo no lugar de Marcelo Zulu.

“Não vejo necessidade. De repente, isso desconcentra”, argumentou o treinador. “Não tem que ficar procurando se faltou uma reuniãozinha. Nós executamos a tarefa pior que eles. Não acho necessário fazer uma busca por erros ou reformulação”.

Luau

Mesmo sem ter o show de Wesley Safadão, a tribo Carcará improvisou um luau com forró, pagode e dança. A ideia foi de Elana, que caprichou no repertório e na decoração do acampamento.

“A gente não vai ficar para trás. A gente não tá morto. Vou fazer um show para eles. Vai ter um forró para a gente comer um coquinho do nosso jeito.

Enquanto isso, Wesley Safadão fez a alegria da tribo Calango, que venceu a Prova do Privilégio. O cantou animou os competidores com seus sucessos e lançou sua nova música ‘Passatempo’.

Prova da Imunidade

A Prova da Imunidade desta segunda-feira (8) colocou todo mundo para catar coquinho. Porém antes, os competidores precisaram pescar chaves, abrir os cestos para então colocar os cocos em seus devidos lugares e vencer o desafio. O participante que quebrasse alguma chave teria o time desclassificado.

A tribo ganhadora além de garantir mais uma semana no programa, conquista um grande café da manhã. As tribos começaram bem, mas Carcará, através de Paula, logo abriu os cestos e avançou no desafio, enquanto Kaysar não achava a chave certa, ele acabou quebrando uma chave e desclassificando a equipe Calango.

Antes do Portal da Eliminação, Bil conversou com os companheiros e pediu para que seja votado. André, Carol Peixinho e Kaysar tentaram convencer o participante a desistir da ideia, mas não conseguiram.

Arcrebiano, o Bil, foi o mais votado pelos integrantes do grupo no Portal da Eliminação. “Quatro votos para o Bil. Pela contagem, o Bil está eliminado da tribo Calango hoje”, anunciou o apresentador.

“Quando entrei eu falei que meu limite seria a fome. O perrengue é pesado e eu não imaginava tanto. Vim para superar o meu limite e cheguei no meu limite”, disse Bill.