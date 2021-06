Biografia de Gil do Vigor entra na lista de livros mais vendidos no Brasil

Contrato com a TV Globo e com um grande banco do país, bolsa de PhD numa universidade americana – e agora nome na lista de livros mais vendidos do Brasil. Dois meses depois de sair do “Big Brother Brasil 21”, Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, se firma como um dos participantes do reality show com a melhor carreira pós-programa. Nesta quinta-feira, sua biografia, “Tem que vigorar” (Globo Livros) chegou ao mercado já com um grande feito: é o 23º livro mais vendido do dia da Amazon até a publicação desta matéria, um grande feito para o mercado editorial no país.