Bloco tradicional anuncia que não vai sair no Carnaval de 2022; saiba mais

Nesta terça-feira (29), o Bloco Me Abraça usou o perfil no Instagram para anunciar oficialmente que não irá sair no Carnaval de Salvador, em 2022. O bloco foi fundado em 1993 e por muitos anos foi comandado pela banda Asa de Águia e, em seguida, pelo cantor Durval Lélys.

“O Bloco Me Abraça informa que, em virtude da pandemia da covid-19, seguirá sem desfilar no Carnaval de Salvador, em 2022. Desejamos saúde para todos os nossos foliões e que a vida normal volte o mais rápido possível”, diz o comunicado do bloco.