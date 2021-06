Boavista x São Bento – Times tentam se recuperar na estreia da Série D

Brasileiro

Boavista x São Bento – Equipes tentam se recuperar na estreia da Série D



Cariocas perderam para o Vasco na Copa do Brasil na terça-feira. São Bento caiu para a Série A2 do Paulista

Publicado em 04/06/2021

por Agência Futebol Interior

Rio de Janeiro, SP, 4 (AFI) – No domingo, Boavista e São Bento se enfrentarão pela primeira rodada do Brasileirão Série D. Ambos os times não chegam em momentos tão bons, os donos da casa foram derrotados pelo Vasco na Copa do Brasil ao longo da semana, enquanto os paulistas foram rebaixados no Estadual.

Apesar disso, o Alviverde fez uma boa partida contra o Vasco e poderia ter ao menos saído com o empate. O São Bento reforçou seu elenco e esperar mudar a chave no Brasileirão. As equipes estão no Grupo A7, um dos mais difíceis, que contam com equipes como Bangu, Cianorte, Inter de Limeira, Madureira, Portuguesa e Santo André.

Boavista tenta repetir boa atuação do início da semana na Série D: Reprodução / Instagram

POSSÍVEL DESFALQUE



Fora do jogo contra o Vasco, na semana passada, Jucilei está fazendo trabalho físico e ainda não sabe se vai conseguir estar a disposição do técnico Leandrão.

AMISTOSOS PREPARATÓRIOS



A equipe realizou dois amistosos entre o último jogo do Cariocão e a partida contra o Vasco, um contra o Fluminense sub-23 e outro diante do Cruzeiro. Empatou em ambos os testes por 1 a 1.

REFORÇOS NO SÃO BENTO



Para a competição, a diretoria se manteve muito ativa até neste quinta-feira, o clube trouxe o o zagueiro Dogão, o lateral-esquerdo Alysson e o volante Fraga.

CONFIANTES



Podendo contar, a princípio, com todo o elenco, o Bentão vai com força máxima para o Rio de janeiro. O volante Lucas Lima comentou sobre a preparação do time para o confronto.

“Sabemos do nosso potencial e queremos fazer um grande jogo no domingo. O time está com jogadores qualificados e esperamos fazer uma grande campanha na Série D. O trabalho está sendo intenso para chegarmos aos nossos objetivos”, destacou.