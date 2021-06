Bola vai rolar para bugrinos, pontepretanos e Seleção

Bola vai rolar para bugrinos, pontepretanos e pra quem não queria ver a Seleção



Bugre x Náutico; Sampaio Corrêa x Ponte Preta

Publicado em 10/06/2021

por ARIOVALDO IZAC – –

Copa América

Claro que ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) colocariam algumas condicionantes para se posicionarem favoravelmente à realização da Copa América no Brasil, com rejeição, portanto, a três ações protocoladas, que buscavam impedir a competição.

A chiadeira dos maus perdedores vai continuar, inclusive profissionais da TV Globo, que perdeu o direito para transmitir o evento, mas isso já não surpreende desportistas em geral, visto que discussões sobre hipótese de agravamento da pandemia da Covid-19 provocaram divisão de opiniões.

Domingo, que sempre foi dia de futebol na TV Globo, de repente a sintonia será no SBT, numa clara demonstração de outros tempos de opções dos telespectadores, em geral.

PONTE E GUARANI

A quantas anda a Ponte Preta com as suas novas ‘apostas’, e tempo maior para que o treinador Gilson Kleina pudesse colocar a sua digital na equipe?

Pois confira no duelo programado contra o Sampaio Corrêa, no Maranhão, na noite desta sexta-feira, mesmo dia em que o Guarani vai recepcionar o Náutico.

Repetirá o time bugrino aquele rendimento extremamente satisfatório ocorrido diante do Operário?

Aparentemente as dificuldades serão maiores.

Náutico é mais competitivo e de obediência tática na recomposição quando a bola é perdida.

Claro que o treinador do Guarani, Daniel Paulista, sabe de cor e salteado dos cuidados que seu time precisa ter com o rápido e hábil atacante de beirada Erick, que se posiciona do lado direito no time do Náutico.