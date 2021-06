Borja fez gol milagroso contra Argentina e anima torcida do Palmeiras

Brasileiro

Borja fez gol milagroso contra a Argentina e anima torcida do Palmeiras



Publicado em 09/06/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 09 (AFI) – O gol de empate da seleção da Colômbia marcado por Borja no último minuto de jogo contra a Argentina, pela oitava rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar em 2022 agitou boa parte da torcida do Palmeiras, devido a possibilidade eminente do retorno do atacante ao time paulista após o término de seu empréstimo ao Junior Barranquilla, da Colômbia.

ELE VOLTA?

Principal destaque de seu clube na Colômbia, o atacante não conseguiu se firmar no Palmeiras, onde chegou em 2017, após uma boa passagem pelo Atlético Nacional-COL, sendo o artilheiro do time na conquista da Libertadores.

Após a partida contra a Argentina de Messi, Borja revelou que se sente bem na Colômbia e não tem a intenção de sair de lá. “Os momentos que vivi no Brasil quando não estava jogando foram difíceis e eu queria muito jogar aqui”, disse o jogador.

SONDADO

Em término de contrato com o Junior Barranquilla, Borja teve sua situação sondada por clubes da Turquia, além do Boca Juniors, mas nenhuma proposta oficial foi feita ao Palmeiras. No time colombiano, o atacante é o artilheiro e principal jogador do elenco.