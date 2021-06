Botafogo encara o Remo pela Série B do Brasileiro

Brasileiro

Botafogo-RJ x Remo-PA – Em Volta Redonda, Botafogo busca embalar na Série B



Botafogo terá parada difícil diante do Remo, neste domingo, pela teceira rodada

Publicado em 12/06/2021

por Agência Futebol Interior

Volta Redonda, RJ, 12 (AFI) – Pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo recebe o Remo, neste domingo, às 16h, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

O local da partida será em Volta Redonda, porque o Botafogo não poderá utilizar o Estádio Nilton Santos, que está cedido para a realização da Copa América.

O Botafogo chega para o confronto embalado pela primeira vitória na Série B – na semana passada bateu o Coritiba por 2 a 0. Com quatro pontos somados e sem perder na competição, o time carioca espera um bom resultado para embalar e se distanciar nas primeiras colocações logo no começo da Série B.

Experiente Gilvan pede pé no chão no Botafogo

O Remo também tem os mesmos quatro pontos e também vem de vitória, sobre o Brasil-RS por 1 a 0.

Retrospecto

Em jogos oficiais, Remo e Botafogo já se enfrentaram 11 vezes. O Remo leva vantagem. Conquistou cinco vitórias, enquanto o Botafogo conquistou quatro triunfos. Dois empates ocorreram nos confrontos, com o Remo marcando 17 vezes e o clube carioca 19.

Sem mudanças

Para a partida deste domingo, o técnico Marcelo Chamusca não deve alterar o Botafogo. O goleiro Douglas Borges acredita que a equipe tem que entrar concentrada para fazer a lição de casa.

Chamusca deve manter a equipe

“É um confronto direto e vamos jogar em casa apesar de ser em Volta Redonda. Já conhecemos lá e estamos nos preparando bem para fazermos um bom. Sabemos da importância desse jogo e vamos estar preparados para fazermos um grande jogo e sairmos com a vitória “, disse Douglas.

Segundo o goleiro, o Botafogo está ganhando forma e evoluindo para a Série B. “Nível está só aumentando. Estão chegando reforços de muita qualidade e a cada dia estamos trabalhando mais para levar o Botafogo de novo para a primeira divisão, lugar que nunca deveria ter saído.

O experiente zagueiro Gilvan pede atenção máxima. “A equipe do Remo é aguerrida, mas faremos de tudo para buscarmos a vitória. Nós precisamos destes três pontos para subirmos cada vez mais na tabela. Não tem favoritismo, temos que colocar os pés no chão. Sabemos que é um campeonato difícil. Devemos encarar cada jogo como uma final e domingo temos mais uma para disputar”, disse Gilvan.

Remo



O Remo chega para a partida depois de ter sido eliminado pelo Atlético-MG na Copa do Brasil. O técnico Paulo Bonamigo, apesar da eliminação, gostou da equipe e afirmou que a hora agora é de virar a chave e focar 100% na Série B do Brasileiro, uma das competições prioritárias para a equipe paraense.

”Na Copa do Brasil, enfrentamos uma das top três da série A jogando futebol de igual. É evidente que temos que crescer muito com a série B, esse ano está muito competitiva, mas nós temos que procurar evoluir já no próximo jogo contra o Botafogo. A gente sabe que é outro tipo de jogo, um jogo de mais intensidade”, explica Bonamigo.

Bonamigo é um velho conhecido do time do Botafogo, tendo atuado como jogador e como técnico do clube carioca. Em 2004, como técnico, ajudou o Botafogo a escapar do rebaixamento.

Autor do gol da vitória sobre o Brasil no último jogo, o atacante Renan Gorne enfrentará pela primeira vez o Botafogo, clube que o revelou. Para ele, o duelo será complicado.

“O Botafogo é um time de tradição, assim como é o Remo por toda força de sua torcida. Então acho que será um bom jogo. Vamos respeitando o Botafogo, sabemos da qualidade deles, mas também temos as nossas. Na Série B, os jogos são decididos nos detalhes, toda atenção deve ser redobrada”, analisou o atacante.