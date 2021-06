Botafogo-PB e Volta Redonda-RJ duelam na terceira rodada da Série C

Brasileiro

Botafogo-PB x Volta Redonda-RJ – Invicto, Belo vai segurar embalado Voltaço?



As duas equipes duelam neste domingo (13) no Estádio Almeidão, às 16h e buscam se manter na parte de cima da tabela do Grupo A

Publicado em 12/06/2021

por Agência Futebol Interior

João Pessoa, PB, 11 (AFI) – Em uma das partidas que irá movimentar as disputas da terceira rodada do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C na tarde deste domingo (13), Botafogo-PB e Volta Redonda-RJ irão se enfrentar no Estádio Almeidão, em João Pessoa, às 16h, em um duelo que promete bastante equilíbrio. Isso porque, os donos da casa ainda estão invictos e o visitante vem de uma goleada por 5 a 0 em cima do Manaus.

Depois de estrear com um empate sem gols diante do Ferroviário, em casa, o Botafogo-PB venceu o Paysandu na rodada passada por 2 a 0 e atualmente aparece na parte de cima da tabela da chave com quatro pontos. Já o rival, tem três pontos, oriundos da própria goleada em cima do Manaus, já que na estreia acabou derrotado pelo Altos-PI, por 3 a 0 e por isso está no meio da tabela.

BOTAFOGO-PB

Já no início da noite de quinta-feira (10), Gerson Gusmão antecipou qual será a escalação inicial do Botafogo-PB para encarar o Volta Redonda. A ideia do comandante era repetir a formação que iniciou na vitória sobre o Paysandu, por 2 a 0, na última segunda-feira. Mas isso não será possível por conta das ausências do zagueiro Fred e do meia Clayton.

Fred sofreu um estiramento no joelho e está no departamento médico, enquanto Clayton foi expulso e cumpre suspensão automática. Seus substitutos já foram definidos por Gerson Gusmão: Daniel Felipe entra na zaga e Marcos Aurélio no meio de campo.

“A ideia é manter o mesmo padrão de jogo, principalmente a mesma disposição. Ficamos felizes com a produção da última partida”, disse o treinador alvinegro.

VOLTA REDONDA

Para encarar o Botafogo-PB, o técnico Neto Colucci terá dois retornos importantes para escalar o time titular do Volta Redonda. Isso porque, o lateral-direito Oliveira e o zagueiro Gabriel Pereira, que foram expulsos na rodada de estrea, cumpriram suspensão e voltam a ficar a disposição.

A tendência é que retornem nas vagas que foram de Grasson e Júlio Amorim. No mais, a base deve ser a mesma que jogou muito bem contra o Manaus. De qualquer forma, o técnico Neto Colucci pediu para que o Voltaço tente manter a boa atuação da última rodada já que a chave promete ser equilibrada do começo ao fim da primeira fase.

“No nosso grupo não tem jogo fácil, ainda mais na casa do adversário. Precisamos entrar em campo muito concentrado para manter um nível alto de atuação, independentemente do adversário e do local do jogo. Sabemos que teremos uma sequência de jogos muito complicada, mas se jogarmos da mesma forma que foi contra o Manaus, com a mesma atitude de querer vencer e não tomar gol, temos boas chances de retornarmos do Nordeste com bons resultados”