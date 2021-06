Botafogo-SP e Mirassol batalham com objetivos diferentes pela Série C

Brasileiro

Botafogo-SP x Mirassol – Pantera e Leão batalham com objetivos diferentes na Série C



Enquanto o Botafogo tenta se manter na ponta do Grupo B, o Mirassol ainda está buscando sua primeira vitória

Publicado em 11/06/2021

por Agência Futebol Interior

Ribeirão Preto, SP, 11 (AFI) – O bicho vai pegar neste sábado (12), em Ribeirão Preto, quando o Botafogo, que busca se manter na ponta do Grupo B, irá enfrentar, a partir das 17h, no estádio Santa Cruz, o Mirassol, que ainda está buscando sua primeira vitória. A partida é válida pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Na tabela de classificação, o Botafogo é o terceiro colocado, com seis pontos e 100% de aproveitamento, atrás de Ypiranga e Novorizontino, no saldo de gols. Já o o Leão ocupa a sétima colocação do Grupo B, ainda sem pontuar. Vale frisar que o Mirassol ainda irá cumprir um jogo atrasado da primeira rodada, contra o Oeste.

VAI MUDAR

Para encarar o Mirassol, o treinador Argel Fuchs terá de preparar uma mudança forçada em relação ao time que superou o Paraná fora de casa por 1 a 0 na última rodada.

Lesionado, o meio-campista Emerson foi vetado da partida pelo departamento médico da Pantera. Para seu lugar, o substituto provável é Victor Bolt. Dudu, que passou por cirurgia, também é desfalque.

O Botafogo ainda pode ter algumas novidades para o duelo deste sábado. Fuchs divulgou a lista dos relacionados para o duelo contra o Mirassol com o atacante Ariel e o volante Djalma, presentes na relação pela primeira vez.

Ariel foi o último dos oito reforços contratados pelo clube para a competição. Ele chegou na semana passada, passou por exames médicos e físicos e foi anunciado no último domingo. Já Djalma foi o sétimo reforço contratado pelo Pantera. Ele está treinando com o grupo desde o dia 25 de maio. Outra novidade é a presença do meia-atacante Wesley, revelado nas categorias de base do clube.

LEÃO DESFALCADO

Para encarar o Botafogo, o Mirassol deve ir à campo com o mesmo time que foi derrotado por 2 a 1 para o Ypiranga na última rodada, em casa. Expulso no jogo contra o Oeste, no dia 21 de novembro de 2020, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, e posteriormente julgado e penalizado com cinco jogos de suspensão, o experiente meio campista Souza, que na oportunidade atuava pelo Brasil, de Pelotas-RS, mais uma vez será desfalque no Mirassol.

Souza cumpriu dois jogos pelo Xavante, uma partida atuando pelo quadro mirassolense diante do Red Bull Brasil, pela Copa do Brasil, nesta temporada. Como não entrou em campo na estreia do Leão da Alta Araraquarense no último sábado, frente ao Ypiranga-RS, no Maião, o atleta mais uma vez é desfalque no time comandado pelo técnico Eduardo Baptista.