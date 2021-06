Brasileiro

Série C: Botafogo traz de volta CEO do título da Série D e anuncia atacante, ex-Inter



Trata-se de Bruno Pessotti, 41 anos, que já trabalhou no Tricolor em 2015

Publicado em 07/06/2021

por Agência Futebol Interior

Ribeirão Preto, SP, 07 (AFI) – A diretoria da Botafogo Futebol tem um novo CEO. Trata-se de Bruno Pessotti, 41 anos, que já trabalhou no Tricolor em 2015, quando o clube conquistou o acesso para a Série C e, na sequência, o título da Série D do Campeonato Brasileiro.

Bruno Pessotti já havia sido indicado ao cargo pelo ex-presidente Dmitri Abreu em 2019 e agora teve o seu nome referendado pelo Conselho de Administração da Botafogo SA em reunião realizada no dia 25 de maio de 2021. O encontro contou também com a participação de Osvaldo Festucci, presidente do Botafogo Futebol Clube.

Bruno, que estava na Ferroviária desde o início de 2016 e participou do processo de reestruturação administrativa do time de Araraquara, tem formação em Direito.

Na nova formação da diretoria, Paulo Pelaipe será o diretor de futebol. Já Ferdinando Britto continua como diretor financeiro e administrativo.

LÉO FRANCO

Após três anos e meio, Léo Franco deixa o Tricolor após o término de seu mandato – permanecerá por mais 60 dias para fazer a transição com a nova diretoria.

Ele chegou ao Botafogo no final de 2017 como gerente de futebol e formou o time que chegou às quartas de final do Campeonato Paulista-2018 –foi eliminado pelo Santos nos pênaltis.

Ariel é o novo reforço do Botafogo-SP

Na sequência, assumiu o cargo de diretor de futebol da Botafogo Futebol SA e foi um dos responsáveis pela montagem da equipe que conquistou o acesso para a Série B do Brasileiro.

O Botafogo agradece a Léo Franco pelos serviços prestados e a dedicação no dia a dia. O clube também deseja ao profissional boa sorte em seus futuros desafios.

REFORÇO!

O Botafogo tem um novo reforço para o setor ofensivo. Trata-se do atacante Ariel, de 25 anos, que estava no São Luiz-RS, onde atuou ao lado do meia-atacante Gustavo Xuxa, um dos reforços contratados pelo Tricolor para a Série C do Campeonato Brasileiro.

Atacante de beirada, Ariel tinha propostas de equipes das Séries C e B, mas preferiu vestir a camisa do Pantera. No Campeonato Gaúcho deste ano, o jogador disputou 11 jogos e marcou um gol.

Revelado nas categorias de base do Internacional-RS, Ariel atuou também pelo Luverdense, Sergipe, EC Novo Horizonte, Jaraguá e Pelotas, além do São Luiz.