Brainstorm: O que é e como ele pode te ajudar

Você já ouviu falar em brainstorm? Então já deve ter tido contato com algumas técnicas criativas, não é mesmo? Porém, se você ainda não sabe do que se trata esse termo e está curioso para saber mais, acompanhe o nosso conteúdo de hoje e fique por dentro deste assunto interessante!

O que é brainstorm?

De maneira reduzida, podemos dizer que a tradução de brainstorm refere-se à uma “tempestade de ideias”. Isto é, permitir que diversas ideias e sugestões venham à mente sem censurá-las ou julgá-las. É como se “abríssemos a mente” para permitir que as mais diferentes e criativas ideias viessem à tona. Tudo isso em prol da criatividade na hora de tomar uma decisão.

Como o brainstorm pode te ajudar?

O brainstorm pode trazer muitos benefícios para o seu dia a dia de trabalho. Abaixo apontamos alguns efeitos provocados por essa interessante prática:

Pense sobre novas ideias, sem censura

Você consegue, junto à sua equipe, pensar em novas ideias e estratégias para o seu negócio. Consequentemente é capaz de tomar decisões mais criativas e que sejam verdadeiras soluções para os seus problemas do cotidiano.

Estimule a sua criatividade e imaginação diante da resolução de um problema

Estimular a criatividade é fundamental nos dias atuais, independente da sua área de atuação. Quem pensa de uma forma criativa tende a ter um dia a dia muito mais produtivo e efetivo. Portanto, esse é mais um dos benefícios dessa prática tão difundida: a sua imaginação é estimulada e você consegue criar novas ideias incríveis, que trazem resultados ainda mais sólidos para as suas tarefas.

Como praticar o brainstorm?

Entendido o que é, como funciona e quais são as vantagens da “tempestade de ideias”, você deve estar se perguntando: Mas como colocar isso tudo em prática? Como fazer uma boa sessão de brainstorm com os meus colegas de trabalho? Abaixo apontamos alguns fatores envolvidos com o passo a passo desse projeto. Veja:

Apresentação do problema: O primeiro passo é saber enxergar o real problema que necessita de uma solução. É preciso estudá-lo a fundo, para sabermos o que deve ser feito para que ele seja resolvido o quanto antes. Afinal, ficar imaginando soluções para algo que nem sabemos direito o que é não parece uma ação inteligente, concorda? Por isso, coloque no papel quais são os problemas e inconsistências que devem ser resolvidos. Ideação e imersão no cenário pré-estabelecido: Na segunda etapa é preciso aprofundar-se no cenário pré-estabelecido. Vamos supor que você está construindo um projeto para o seu cliente, assim, você deve questioná-lo sobre o que ele espera desse projeto. Quais são os resultados que ele almeja ter? Quais são as ações que já estão consolidadas no projeto e deverão ser seguidas? Ter esse briefing vai lhe ajudar na hora de montar hipóteses para a sua ação.

Ao mesmo tempo, é a partir dessa imersão no cenário pré-estabelecido que a chuva de ideias acontece. Converse com os seus colegas sem julgamento e levantem hipóteses e potenciais soluções. Nessa etapa, vale tudo! Análise: Parta agora para a análise de todas as ideias levantadas. Descarte aquelas que não combinam com o briefing e mantenha na lista as mais interessantes e consistentes. Prototipação: Faça um protótipo de cada uma das ideias selecionadas. Isso servirá de alicerce para escolher aquela que for mais interessante para o projeto em questão. Acompanhamento dos resultados: Por fim, coloque em prática o seu plano criativo e esteja sempre atento aos resultados, buscando aprimorar o que for necessário.

Viu só como brainstorm é super interessante e simples de fazer? Invista nessa técnica!