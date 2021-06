Brasil de Pelotas tenta tirar zagueiro Bruno Aguiar do Novorizontino

Brasileiro

Série B: Brasil de Pelotas tenta tirar zagueiro do Novorizontino, ex-Ponte e Guarani



O xavante fez uma proposta tentadora ao defensor, mas o Tigre dificulta o acerto

Publicado em 03/06/2021

por Agência Futebol Interior

Pelotas, RS, 03 (AFI) – O Brasil continua buscando reforçar o seu sistema defensivo para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. O time xavante não está poupando esforços para contratar o zagueiro Bruno Aguiar, que está no Novorizontino. O Tigre, inclusive, não está facilitando a negociação.

Bruno Aguiar, 35 anos, começou a carreira na Ponte Preta e rodou por Grêmio Barueri, Figueirense, Mirassol, Guarani, Santos, Sport, São Caetano, Joinville, Goiás e Novorizontino. Pelo Peixe, esteve no elenco bicampeão paulista, da Copa do Brasil e da Libertadores de 2011.

Bruno Aguiar está no Novorizontino

O jogador, inclusive, já teve uma passagem pelo Brasil de Pelotas em 2019. Fez 36 partidas com a camisa xavante e marcou dois gols.

SÉRIE B

O Brasil de Pelotas entrará em campo neste sábado, às 19h, no Baenão, para enfrentar o Remo, pela segunda rodada. O time xavante estreou com empate sem gols diante do Londrina, no Bento Freitas.