Eliminatórias – América do Sul

ELIMINATÓRIAS: Brasil defende os 100% em dia que o G4 pode sofrer mudanças



Todos os jogos válidos pela sexta rodada serão realizados nesta terça-feira

Publicado em 08/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 08 (AFI) – A sexta rodada da Eliminatória Sul-Americana para a Copa do Mundo de 2022 será realizada de forma completada nesta terça-feira. Único com 100% de aproveitamento, o Brasil não tem a liderança ameaçada, mas a tendência é que o G4 sofra mudanças.

Líder isolado com 15 pontos, o Brasil vive um momento turbulento fora das quatro linhas. Acusado de assédio moral e sexual, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rogério Caboclo, foi afastado por 30 dias. Além disso, os jogadores ficaram incomodados com a realização da Copa América no país.

Até por isso que o jogo contra o Paraguai, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção-PAR, está em segundo plano. A principal expectativa é no pronunciamento que os jogadores prometeram dar após a partida sobre a polêmica realização da Copa América no Brasil.

Argentina busca recuperar os pontos perdidos para o Chile na última rodada

DISPUTA PELO G4

O Paraguai está na quarta colocação com os mesmos sete pontos que Uruguai e Colômbia, que aparecem em quinto e sexto lugar, respectivamente, por causa dos critérios de desempate. Os uruguaios estariam classificados para a Repescagem e os colombianos ficariam de fora do Mundial.

Nesta terça-feira, o Uruguai sai para jogar contra a Venezuela, que é apenas o penúltimo colocado, com três pontos. A missão da Colômbia é bem mais complicada, pois recebe a vice-líder Argentina, que ainda não perdeu e tem 11 pontos.

TEM MAIS

Na terceira colocação, com nove pontos, o Equador precisa apenas fazer o dever de casa contra o lanterna Peru para não correr o risco de deixar o G4. A seleção peruana é a única que não ganhou nenhum jogo e, com apenas um ponto, vem de quatro derrotas seguidas.

Depois de arrancar um empate com a Argentina fora de casa, o Chile recebe o Bolívia em busca da virada para não perder o G4 de vista. Os chilenos estão em sétimo lugar, com cinco pontos, um a mais que os bolivianos.