Brasileiro

Série B: Brasil-RS acerta com atacante do Cruzeiro e ex-volante do Cuiabá



O atacante Welinton, de 21 anos, e o volante Gabriel Pierini, 21, reforçam o time xavante

Publicado em 01/06/2021

por Agência Futebol Interior

Pelotas, RS, 01 (AFI) – O Brasil de Pelotas está se reforçando para a Série B do Campeonato Brasileiro. O time xavante anunciou a contratação do atacante Welinton, de 21 anos, e acertou com Gabriel Pierini, 21, que deixou o Cuiabá após a saída do técnico Alberto Valentim.

O atacante chega no rubro-negro por empréstimo do Cruzeiro-MG. Welinton Macedo dos Santos, natural de Taguaí-SP, já passou pelas categorias de base do Cianorte-PR, Atlético-MG, Athletico-PR e se profissionalizou na Raposa. Tem passagem também pelo Inter de Limeira-SP.

Welinton chega para reforçar o ataque Xavante. Foto: Carlos Insaurriaga

Já o volante surgiu nas categorias de base do Atlético Mineiro e rodou por Luverdense, Flamengo e Cuiabá, onde esteve nos últimos dois anos. Ele deverá ser anunciado nas próximas horas.

SÉRIE B

O Brasil se prepara para enfrentar o Remo no sábado, às 19h, no Baenão. Na estreia, ficou no empate sem gols diante do Londrina.