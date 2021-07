BRASILEIRÃO: Bragantino quer manter a liderança, clássico paulista, Peixe e Furacão embalados

Campinas, SP, 29 (AFI) – Nesta quarta-feira, terá início a oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Serão sete jogos na quarta e três na quinta, para fechar a rodada.

Destaque para o clássico nacional que acontece no Beira Rio, às 19h, na quarta. Internacional e Palmeiras entram em campo em momentos parecidos, os donos da casa estão em viés de recuperação após quebrar um tabu de 13 anos e bater a Chapecoense fora de casa, na estreia de Diego Aguirre. Enquanto o Verdão, apesar de ainda não encontrar seu melhor futebol, bateu o Bahia por 3 a 2 na última rodada e ocupa a terceira posição com 13 pontos. Os colorados somam nove e são apenas o 13°.

CLÁSSICO PAULISTA

Em jogo que pode ser divisor de águas, Corinthians e São Paulo farão duelo que promete grandes emoções. Por parte alvinegra, a equipe de Sylvinho parece estar encontrando o caminho, já são três jogos sem perder. Somando 9 pontos e ocupando a 11° posição. Enquanto que o Tricolor teve um início péssimo e ainda não conquistou nenhuma vitória, conquistou apenas quatro pontos e está longe de apresentar um bom futebol. O técnico Hernán Crespo já está sendo questionado por parte da torcida.

A partida será na Neo Química Arena, às 19h30, na quarta-feira. Apesar dos momentos serem opostos, clássico é um jogo onde tudo pode acontecer e mudar o destino das equipes.

PEIXE EMBALADO

Após começar o ano quase sendo rebaixado no Campeonato Paulista, o Santos vive seu melhor momento na temporada e chega embalado para enfrentar o Sport, na Vila Belmiro. A equipe de Fernando Diniz ocupa a sexta posição e soma 11 pontos, enquanto que o Leão da Ilha é o 15° com apenas cinco pontos. O Santos chega embalado com duas vitórias e um empate nas últimas três partidas. A última delas, inclusive, em bela exibição contra o estrelado Atlético-MG.

SEGUE O LÍDER

Após iniciar o campeonato como “sensação” e estar se mostrando cada vez mais uma realidade, o RB Bragantino entra em campo nesta quinta-feira, às 16h contra o Ceará, no Nabi Abi Chedid. O Massa Bruta é o líder isolado com 17 pontos e cinco vitórias em sete jogos. Já o Vozão, tem nove pontos e é o 12° colocado. Além disso, o time do interior paulista ainda não sabe o que é perder.

FURACÃO COM TUDO

Além do Bragantino, outra grata surpresa do campeonato até aqui é o Athletico. O Furacão soma 13 pontos, com quatro vitórias, um empate e uma derrota. Na última rodada, bateu a Chape, fora de casa por 2 a 0. O Fluminense também faz boa campanha e é o décimo colocado com 10 pontos. O time de Roger Machado ainda precisa de alguns ajustes, mas a mescla de experiência e juventude no elenco vem fazendo bem para o Tricolor das Laranjeiras.

A partida será às 16h, no estádio Raulino de Oliveira.

Confira os outros confrontos da rodada:

QUARTA-FEIRA

16h

Fortaleza x Chapecoense – Castelão

19h

Bahia x América-MG – Pituaçu

21h30

Juventude x Grêmio – Alfredo Jaconi

QUINTA-FEIRA

19h

Atlético-MG x Atlético-GO – Mineirão

20h

Cuiabá x Flamengo – Arena Pantanal