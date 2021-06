BRASILEIRÃO: Fortaleza dá ‘chocolate’; Palmeiras e Corinthians vencem

Brasileiro

BRASILEIRÃO: Fortaleza dá ‘chocolate’ e lidera; Palmeiras e Corinthians vencem



Com goleada por 5 a 1, o Fortaleza venceu a segunda e lidera com seis pontos, melhor saldo e ataque

Publicado em 06/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 06 (AFI) – Seis partidas concluíram, neste domingo, a segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O grande destaque foi para o ‘chocolate’ que o Fortaleza deu no Internacional: nada menos do que 5 a 1. O Athletico-PR é outro que segue 100% e, entre os paulistas, paz e amor: vitórias de Palmeiras e Corinthians.

CHOCOLATE CEARENSE

Com goleada por 5 a 1, o Fortaleza venceu a segunda e lidera com seis pontos, melhor saldo e ataque. É seguido pelo Athletico, que bateu fácil o Juventude por 3 a 0, fora de casa. O Atlético-GO, que jogou no sábado, também tem seis pontos.

VEJA OS GOLS DO FORTALEZA

PAULISTAS VÃO BEM

O Palmeiras venceu a Chapecoense por 3 a 1 em sua primeira vitória e aparece em sétimo com três pontos. Já o Corinthians superou por 1 a 0 o América-MG, amenizou a pressão e ganhou confiança para partida decisiva na Copa do Brasil. O Timão agora tem três pontos em 10º lugar.

VENCERAM A PRIMEIRA

Outros dois times que venceram a primeira foram Fluminense Atlético-MG, que venceram Cuiabá e Sport, respectivamente, ambos por 1 a 0. O time carioca aparece em sexto lugar com três pontos, mesma pontuação do Galo, nono colocado.