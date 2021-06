BRASILEIRÃO: Palmeiras e Corinthians empatam; Santos tropeça

Brasileiro

BRASILEIRÃO: Com técnicos ameaçados, Palmeiras e Corinthians empatam; Santos tropeça



Todos os três clubes paulistas somam os mesmos quatro pontos em três rodadas

Publicado em 12/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 12 (AFI) – A terceira rodada do Campeonato Brasileiro foi aberta neste sábado com dois jogos e nenhuma vitória. O clássico paulista entre Palmeiras e Corinthians até teve gols, mas não teve vencedor. Já o Santos não saiu do zero diante do Juventude.

ALÍVIO?

No Allianz Parque, em São Paulo, Raphael Veiga abriu o marcador para os mandantes logo aos 2 minutos do primeiro tempo, mas Gabriel, ex-jogador do Palmeiras, deixou tudo igual para o Corinthians aos 9 minutos do segundo tempo (1 a 1).

O resultado manteve Palmeiras e Corinthians com os mesmos quatro pontos. O Palmeiras, com saldo de gols melhor (1 a 0), ocupa a sexta colocação, enquanto o Corinthians aparece no oitavo lugar.

Tudo igual no clássico. (Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

TROPEÇO!

Uma posição abaixo com os mesmos quatro gols e saldo negativo de um gol está o Santos. Na Vila Belmiro, o Santos empatou sem gols com o Juventude. Os gaúchos seguem sem vencer, no 13º lugar com dois pontos.

LÍDERES EM CAMPO!

Com campanha com 100% de aproveitamento na competição, Fortaleza e Athletico-PR entram em campo neste domingo. O Atlético-GO, outra equipe que venceu suas duas partidas no Brasileirão, folga na rodada.

O Dragão só volta a campo diante do Fortaleza, pela 4ª rodada da Série A – o jogo de segunda-feira contra o Cuiabá foi adiado por conta da realização da Copa América na Arena Pantanal.

O Fortaleza, sensação do futebol brasileiro no momento, recebe o Sport, às 20h30, no Castelão. O Furacão entra em campo mais cedo, às 16h, diante do Grêmio, em Porto Alegre.

SÃO PAULO EM BH!

O domingo ainda terá mais cinco jogos. O São Paulo, do técnico Crespo, busca sua primeira vitória contra o poderoso Atlético-MG, no Mineirão, às 16h. No mesmo horário, o Flamengo joga seu favoritismo contra o América-MG, sem Gabigol.

Com quatro pontos somados, o Bahia faz o duelo dos opostos contra o Internacional, em Salvador. O time gaúcho está em crise e ainda não venceu no Brasileirão, às 20h30.

A lanterna Chapecoense recebe o Ceará, na Arena Chapecó, às 20h30. No mesmo horário, o Fluminense e o Red Bull Bragantino fazem o repeteco do duelo da Copa do Brasil no Maracanã.