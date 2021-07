BRASILEIRO DE ASPIRANTES: Coritiba e Cuiabá empatam sem gols

Curitiba, PR, 29 – Abrindo a quarta rodada do Brasileirão de Aspirantes, Coritiba e Cuiabá se enfrentaram na tarde desta terça-feira (29), no Couto Pereira, e empataram em 0 a 0.

Com o resultado, o Coxa segue sem vitórias na competição e ocupa o último lugar do Grupo B, com um ponto – mas tem um jogo a menos. O Dourado, com quatro, está na quinta posição do Grupo A.

O jogo

Em busca dos três pontos na rodada, Coritiba e Cuiabá fizeram um primeiro tempo de boas chances, mas não balançaram as redes no Couto Pereira. O Dourado começou assustando aos cinco minutos, quando Raul arriscou de fora da área e viu o goleiro Marcão fazer a defesa. Depois, o Coxa respondeu quando Diogo Batista recebeu pela direita e chutou para Matheus Nogueira salvar os visitantes. Na marca dos 21, Raul voltou a levar perigo pelo lado da equipe do Mato Grosso ao finalizar de longe e quase vencer Marcão. E, aos 28, Gabriel Feliciano mandou uma bomba de canhota e quase colocou os mandantes na frente.

O ritmo do jogo não mudou muito para o segundo tempo. Aos quatro minutos, o Cuiabá chegou perto de abrir o placar com Lucas Cardoso, parado em defesa de Marcão. Depois, o Coritiba passou a criar as principais chances, mas também não alterou o marcador. Em uma das tentativas, aos 34, após bom contra-ataque, Vinicius Ribeiro recebeu pela direita e partiu em velocidade para finalizar na saída de Matheus Nogueira, que defendeu com o pé e garantiu o 0 a 0 no placar.