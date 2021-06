Brasileiro Feminino

BRASILEIRO FEMININO: Corinthians vence São Paulo e retoma liderança



O time alvinegro chegou a 31 pontos e retomou o primeiro lugar, que estava com o Palmeiras, com 30 pontos

Publicado em 03/06/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 03 (AFI) – Uma partida concluiu a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1 na noite desta quinta-feira (3). Jogando no CT Marcelo Portugal, em Cotia, São Paulo e Corinthians fizeram um clássico equilibrado que terminou com vitória alvinegra por 2 a 1 com gol no último minuto.

O São Paulo abriu o primeiro tempo com Duda, mas sofreu o empate na etapa final com Andressinha. A virada veio com Gabi Nunes, aos 49 minutos. Com o resultado, o Corinthians chegou a 31 pontos e retomou a liderança que estava com o Palmeiras, com 30. O São Paulo tem 22 pontos, mas segue em situação confortável no G8, em quinto lugar.

Restando três rodadas, Corinthians, Palmeiras, Santos e Ferroviária já garantiram vagas nas quartas de final. A competição é formada por 16 times, em grupo único, que se enfrentam em apenas um turno. As oito melhores equipes avançam às quartas de final, enquanto as quatro últimas são rebaixadas.