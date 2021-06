BRASILEIRO FEMININO: Ferroviária e Santos avançam às quartas

Brasileiro Feminino

BRASILEIRO FEMININO: Ferroviária bate o Santos, mas os dois avançam às quartas



O Palmeiras também conquistou três pontos ao superar o Internacional por 3 a 2.

Publicado em 03/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 03 (AFI) – A 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1 teve sequência na tarde desta quinta-feira (3) com três jogos e três paulistas em campo. No duelo estadual, a Ferroviária venceu o Santos por 2 a 1, resultado que garantiu os dois nas quartas de final. O Palmeiras também conquistou três pontos ao superar o Internacional por 3 a 2.

Na Arena Barueri, Luana e Aline Milene marcaram para a Ferroviária e, já no finalzinho, Bruninha descontou. O time de Araraquara está em quarto lugar com 23 pontos, um a menos do que o Santos, terceiro colocado. Com isso, os times garantiram classificação, uma vez que o nono colocado, Flamengo-RJ, não pode mais alcançá-los.

No Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre (RS), o Palmeiras venceu com gols de Ottillia, duas vezes, e Bia Zaneratto enquanto Fabi Simões marcou os dois das gaúchas. O time paulista, que já estava classificado junto com o Corinthians, chegou a 30 pontos na liderança, mas pode ser ultrapassado pelo Corinthians, que ainda joga. O Inter segue com 21, ainda dentro do G8, em sétimo lugar.

A tarde também contou com o empate por 1 a 1 entre Real Brasília-DF e Minas Brasília-DF. A competição é formada por 16 times, em grupo único, que se enfrentam em apenas um turno. As oito melhores equipes avançam às quartas de final, enquanto as quatro últimas são rebaixadas.