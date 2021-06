Brasileiro Feminino

BRASILEIRO FEMININO: São José empata com Botafogo e segue no Z4



Com o resultado, o time paulista chegou a nove pontos, abrindo a zona de rebaixamento, em 13º lugar

Publicado em 02/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 02 (AFI) – A 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1 foi iniciada nesta quarta-feira (2) com três jogos e um paulista em campo. O São José visitou o Botafogo-RJ, no Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ), e empatou por 1 a 1, com gol no fim.

O Botafogo abriu o placar com Mylena Carioca, que já jogou no time paulista, no começo do segundo tempo. Aos 42, Bea evitou a derrota do São José, que chegou a nove pontos, abrindo a zona de rebaixamento, em 13º. As cariocas também estão com nove, mas ocupam a 12ª colocação por conta dos critérios de desempate.

A tarde também contou com goleada do Grêmio-RS por 5 a 1 diante do Napoli-SC e vitória do Avaí Kindermann-SC por 2 a 0 contra o Bahia-BA.

A competição é formada por 16 times, em grupo único, que se enfrentam em apenas um turno. As oito melhores equipes avançam às quartas de final, enquanto as quatro últimas são rebaixadas.