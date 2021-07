BRASILEIRO FEMININO SUB-16: Com rodada completa, semifinalistas são definidos

Campinas, SP, 30 (AFI) – Nesta quarta-feira, aconteceu a terceira e última rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-16. Todos os seis jogos aconteceram entre às 08h30 e 15h.

Após o término da 1ª fase estarão classificados para a 2ª Fase (Semifinal) o primeiro colocado de cada grupo, além do melhor segundo colocado entre os 3 (três) grupos.

TRICOLOR CLASSIFICADO

Nos jogos da parte da manhã o São Paulo bateu a Ferroviária por 3 a 2 e chegou a sete pontos, mesmo do rival Corinthians que bateu o Avaí por 4 a 0. Com os resultados, o Tricolor alcançou a primeira colocação do Grupo C.

MINAS BRASÍLIA DEU SHOW

Em partida realizada às 15h, o Minas bateu as Sereias da Vila por 3 a 0 em confronto direto e chegou nove pontos, ou seja, 100% de aproveitamento e vaga garantida no Grupo B.

DEU COLORADO

Às 10h30, o Internacional bateu o Iranduba por 3 a 1 e chegou a nove pontos, líder isolado e classificado do Grupo A.

O MELHOR SEGUNDO

Com a vitória de 4 a 0, o Timão se garantiu como o melhor segundo colocado com sete pontos conquistados. Portanto, está na semifinal.