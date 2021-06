Brasiliense anuncia contratação de Victor Rangel, ex-Ponte e Grêmio

Brasileiro

Série D: Brasiliense anuncia contratação de ex-atacante de Ponte Preta e Grêmio



Aos 30 anos, Victor Rangel estava disputando o Paulistão com a camisa do Ituano

Publicado em 03/06/2021

por Agência Futebol Interior

Brasília, DF, 03 (AFI) – O elenco do Brasiliense está cada vez mais forte para a temporada 2021. Mapeando o mercado, a diretoria do clube acertou a contratação do atacante Victor Rangel. Com a chegada do atleta, o Jacaré já soma quatro contrações após a conquista do Candangão.

Aos 30 anos, Victor Rangel estava disputando o Paulistão com a camisa do Ituano. A velocidade pelos lados do campo é sua principal característica, o que fez despertar o interesse de grandes clubes do futebol nacional em sua carreira. Em seu currículo, o atleta registra passagens por Grêmio, América Mineiro, Bahia, Ceará, Ponte Preta, Botafogo e Santa Cruz.

Victor Rangel acerta com Brasiliense. Foto: Rafael Melo/Santa Cruz

O atleta já foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF. A tendência é que Victor Rangel integre a lista de relacionados para a estreia do Brasiliense na fase de grupos da Série D, contra o Goianésia, no próximo sábado (5/6), às 15h, na Boca do Jacaré.

SÉRIE D

O Brasiliense está no Grupo 5 e fará sua estreia na competição no sábado, às 15h, no estádio Boca do Jacaré. Na Copa do Brasil, perdeu, na última quarta-feira, para o Grêmio por 2 a 0.