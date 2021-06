Brasiliense e Grêmio duelam na rodada de volta da 3ª fase da Copa BR

Copa do Brasil

Brasiliense-DF x Grêmio – Tricolor vai segurar a vantagem para ir às oitavas?



Como venceu o jogo de ida da terceira fase por 2 a 0, o time gaúcho pode até perder por um gol de diferença, que assim mesmo avança

Publicado em 09/06/2021

por Agência Futebol Interior

Brasília, DF, 09 (AFI) – Atual vice-campeão da Copa do Brasil, o Grêmio tem uma situação confortável para avançar às oitavas de final da edição de 2021 e seguir mais uma vez na briga pelo título. Depois de vencer o jogo de ida da terceira, em Porto Alegre, por 2 a 0, o time gaúcho volta a encarar o Brasiliense-DF, desta vez em Brasília, nesta quinta-feira (10), às 15h30, no Estádio Boca do Jacaré – o Serejão.

Como venceu o primeiro jogo e está na frente no placar agregado, o time gaúcho tem a vantagem de jogar por uma derrota por até um gol de diferença, que assim mesmo segue vivo na Copa do Brasil e receber uma premiação de R$ 2,7 milhões. Já o Brasiliense precisa ganhar por três ou mais gols, enquanto uma vitória por dois gols leva a decisão para os pênaltis.

GRÊMIO

Antes de embarcar para Brasília durante a tarde, o Grêmio fez na manhã desta quarta-feira (09), o último treino de preparação no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. Para a partida, o técnico Ricardo Nunes, que é um dos retornos confirmados após se recuperar de uma covid-19 e ficar em isolamento, deve ter força máxima e irá escalar o que tem de melhor para carimbar o passaporte para a próxima fase.

No jogo de ida, o Grêmio venceu pelo placar de 2 a 0

Isso porque, o volante Maicon deve voltar ao time titular, após se quer ser relacionado nas partidas contra o Santa Cruz e no duelo de ida contra o próprio Brasiliense, por um desconforto muscular. Ele ficou no banco contra o Ceará e não entrou, mas agora deve começar jogando. Caso não tenha condições de ir a campo mais uma vez, Lucas Silva seguirá como titular. Rafinha, Ferreira e Diego Souza foram reintegrados após ficarem em isolamento por conta do covid-19, devem ficar como opções.

BRASILIENSE

Do outro lado, o Brasiliense que é comandado por Vilson Taddei, também pode ter força máxima, com uma formação bem parecida com a do primeiro jogo, mas há dúvidas em todos os setores. Na lateral-esquerda, com Peu em recuperação de lesão, Mário Henrique e Goduxo disputam a titularidade.

No meio de campo, Lídio, Sandy e Peninha, com Zotti e Jorge Henrique brigando pela quarta vaga no setor de criação. Já no ataque, o goleador Zé Love pode ter Luquinhas como companheiro, com Vitor Rangel e Didira correndo por fora para estar no time.