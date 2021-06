Copa do Brasil

Brasiliense se prepara para missão “Quase Impossível” diante do Grêmio



O Grêmio pode até perder por um gol de diferença que se classifica para a próxima fase da Copa do Brasil

Publicado em 07/06/2021

por Sérgio Porto

Brasília, DF, 07 (AFI) – O Brasiliense terá na próxima quinta-feira a missão de vencer por três gols de diferença o Grêmio, na partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, na Arena do Grêmio, o tricolor gaúcho venceu por 2 a 0. Caso o time candango vença por dois gols de diferença, levará a decisão para as penalidades máximas. O Grêmio pode até perder por um gol de diferença que se classifica para a próxima fase da Copa do Brasil.

CENÁRIO



Foto: Sílvio Ávila / Esp. Metrópoles

Nesta missão “Quase” mas não impossível, o técnico do Brasiliense Vilson Tadei, deve contar com os retornos do lateral direito Diogo, do zagueiro Gustavo Henrique e fica a dúvida na lateral esquerda. Permanece Mário Henrique ou volta Goduxo.

No meio de campo o experiente Lídio deve assumir a camisa 5, com Sandy, Peninha e Zotti ou Jorge Henrique completando o setor. No ataque, Zé Love deve ter a companhia de Luquinhas, com Victor Rangel correndo por fora por uma vaga na equipe. No sábado, na estreia da série D, o Brasiliense empatou em 1 a 1 com o Goianésia/GO atuando com pelo menos cinco alterações no time principal.

O time que deve começar os treinamentos pode formar com: Edmar Sucuri; Diogo, Badhuga, Gustavo Henrique e Mário Henrique (Goduxo); Lídio, Sandy, Peninha e Zotti (Jorge Henrique); Zé Love e Luquinhas (Victor Rangel).

DECISÃO MUDOU NOVAMENTE DE LOCAL

A partida Brasiliense x Grêmio estava agendada para o estádio Nacional Mané Garrincha, mas em função das disputas da Copa América, a arena de Brasília ficará por conta das disputas de seleções. O jogo então está confirmado para o estádio Serejão, também conhecido como Boca do Jacaré, na quinta-feira a partir das 15:30 horas.

O Brasiliense em sua história foi vice-campeão da Copa do Brasil de 2002. Em 2007 chegou às semifinais e foi eliminado pelo Fluminense/RJ.