Bruno Gagliasso se posiciona após vídeo de Juliana Paes: ‘Do outro lado do muro’

O vídeo publicado por Juliana Paes no Instagram, no qual afirmou que não se sente representada por ninguém no cenário político do Brasil, deu o que falar. Muitos artistas comentaram na publicação da atriz em forma de apoio, enquanto outros se manifestaram contra nos seus perfis. Um deles foi Bruno Gagliasso.

O ator compartilhou um texto afirmando que quem não se posiciona está do outro lado do muro. “Gente, quem não tá falando, não é porque tá em cima do muro. É porque tá do outro lado do muro mesmo, o lado que dá vergonha de tá. Por isso silencia”.