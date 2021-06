Bruno José valoriza vitória simples do Cruzeiro: “Jogo muito difícil”

Copa do Brasil

Herói do Cruzeiro valoriza vitória simples: “Jogo muito difícil”



Bruno José marcou o gol que dá a vantagem do empate a Raposa na partida de volta

Publicado em 03/06/2021

por Agência Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 03 (AFI) – Autor do gol que deu ao Cruzeiro a vantagem de jogar pelo empate na próxima quarta-feira, em Juazeiro, o atacante Bruno José valorizou a vitória por 1 a 0 sobre a Juazeirense, na tarde desta quinta-feira, no Mineirão, pela terceira fase da Copa do Brasil.

“Um jogo muito difícil. A equipe da Juazeirense é boa e graças a Deus conseguimos o resultado positivo, mas tem mais uma decisão na próxima semana”, disse Bruno José, que marcou seu primeiro gol com a camisa celeste.

Bruno José comemora o gol que deu a vitória ao Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro não estava em uma tarde inspirada e escapou de ir para o intervalo perdendo para a Juazeirense. O gol de Bruno José aos 18 minutos do segundo tempo após cruzamento de Bisolli foi uma das poucas jogadas construídas pelo time.

REABILITAÇÃO NA SÉRIE B

Antes de decidir a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil no norte da Bahia, o Cruzeiro vai buscar a reabilitação na Série B do Brasileiro contra o CRB, neste domingo, no Mineirão. Na estreia, o time perdeu para o Confiança, por 3 a 1, no Sergipe.

“É trabalhar bem durante esses dias. Temos um jogo pelo Brasileiro e depois é ir forte na Bahia para confirmar a classificação”, finalizou o atacante.

Para o jogo contra o CRB, o técnico Felipe Conceição tem desfalques importantes. O goleiro Fábio e o volante Adriano foram expulsos na estreia e cumprem suspensão automática.