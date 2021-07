Brusque 1 x 0 Brasil-RS – Artilheiro Edu marca e Brusque retorna ao G4 da Série B

Brusque, SC, 30 (AFI) – Quem tem um artilheiro sempre tem esperança de gol. É o caso do Brusque que venceu o Brasil de Pelotas, por 1 a 0, nesta quarta-feira à tarde, no estádio Augusto Bauer, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O atacante Edu, de cabeça, marcou o gol da vitória, e agora tem seis gols e lidera a artilharia da competição.

Além de quebrar o jejum de três jogos sem vencer, o Brusque voltou ao G4 – zona de acesso – com 13 pontos, em quarto lugar. Por outro lado, sem ganhar há quatro rodadas, o Brasil segue com apenas seis pontos, dividindo a lanterna som a Ponte Preta, ambos com seis pontos.

O JOGO

O primeiro tempo foi praticamente um jogo ataque contra defesa, com o Brusque sempre no campo ofensiva e deixando o visitante na defesa. Tanto que muitos lances foram aliviados na pequena área. O time da casa tentou fazer aquela pressão inicial e criou grande chance numa cabeçada de Edu e que o goleiro Matheus Nogueira espalmou aos nove minutos. Apesar do volume de jogo, o Brusque não abriu o placar.

Mas o time catarinense voltou mais intenso ainda no segundo tempo e voltou a imprimir a pressão inicial. Quase abriu o placar num chute de Edu, defendido pelo goleiro e depois com Gabriel Taliari, bloqueado no chute pelo zagueiro Héverton.

O gol estava maduro e saiu aos 11 minutos. Airton. Do lado esquerdo, fez o cruzamento e Edu cabeceou bem encobrindo o goleiro Matheus Nogueira. Um belo gol do artilheiro da Série B. Três minutos depois, Gabriel Taliari cabeceou e abola saiu do lado da trave, naquele que poderia ser o segundo gol.

Em desvantagem, ficou ao Brasil a obrigação de tentar sair para o ataque. Mas o time gaúcho produziu muito pouco no ataque, com o goleiro Jefferson Paulino fazendo apenas duas defesas.

PRÓXIMOS JOGOS

No fim de semana os times jogarão pela nova rodada. Domingo, às 11 horas, o Brusque enfrenta o Guarani, em Campinas (SP). No sábado, às 19 horas, o Brasil vai receber o Cruzeiro em Caxias do Sul (RS).