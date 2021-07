Brusque x Brasil-RS – Dupla quer encerrar jejum de vitórias na Série B

Brusque, SC, 29 (AFI) – Em jejum de vitórias, Brusque e Brasil-RS se enfrentam nesta quarta-feira, às 17 horas, no estádio Augusto Bauer, em Brusque, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Apesar da pressão ser a mesma, os times vivem situações opostas na classificação. O PLACAR FI acompanhará TUDO em TEMPO REAL.

Após um início empolgante, o Brusque acumula sequência de três jogos sem vitória, sendo um empate e duas derrotas. O time catarinense vem de revés para o Vasco, por 2 a 1, no Rio de Janeiro, que fez o time cair para o sétimo lugar com dez pontos – dois pontos atrás do Sampaio Corrêa, quarto colocado.

Já o Brasil-RS não vence há dois jogos, com um empate e uma derrota. Na última rodada os gaúchos ficaram no 1 a 1 com a Ponte Preta, em Pelotas, fazendo com que o time caísse para a penúltima colocação com seis pontos. O Brasil-RS venceu apenas uma vez no campeonato, desempenho pra lá de preocupante.

BRUSQUE FAZ SUSPENSE

Pressionado para voltar a vencer, o Brusque encerrou sua preparação e o técnico Jerson Testoni adotou o mistério sobre o time que mandará a campo. Ele não revelou se fará mudanças na formação, bem como o clube sequer apresentou a lista de jogadores relacionados para a partida.

O técnico Jerson Testoni falou sobre manter a invencibilidade dentro do Augusto Bauer e sobre a dificuldade do jogo.

“A gente precisa fazer o que fizemos nos outros jogos. Estamos desempenhando um bom futebol, até mesmo nas derrotas, como foi o último jogo, um jogo qualificado e competitivo. É o que pretendemos fazer amanhã, porque jogar em casa ou fora, temos a mesma ideia de tentar pressionar o adversário, sei que em alguns momentos a gente não consegue, mas esse é o nosso primeiro objetivo e é o que vamos levar para o jogo de amanhã”, disse o treinador.

“A gente sabe que o adversário é qualificado, como todos são na Série B, com todos os jogos sendo difíceis e a gente sabe que o Brasil tem muita capacidade, sabemos que teremos um jogo difícil amanhã de tarde, mas estamos nos preparando para fazer um grande jogo e buscar os nossos objetivos que é buscar a vitória”, completou o comandante.

BRASIL-RS COM DUAS BAIXAS

Para encerrar a sequência de dois jogos sem vitória, o Brasil-RS tem dois desfalques no time titular. A primeira baixa é na lateral-direita, já que Vidal deixou o campo lesionado e foi vetado pelo departamento médico. A outra baixa é no ataque, já que Ramon recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

Para os seus lugares, o técnico Claudio Tencati indicou a entrada de Thalys na lateral-direita e Wellinton Torrão deverá ficar com a vaga no setor ofensivo. No restante o time deverá ser o mesmo que empatou com a Ponte Preta.