Busque Emprego Através do LinkedIn – Veja Nossas Dicas

LinkedIn pode ser um diferencial no mercado de trabalho

O LinkedIn é uma ótima alternativa para se diferenciar no mercado. Por isso, veja algumas dicas importantes para utilizar o LinkedIn como uma forma de atrair a atenção para uma entrevista de emprego.

Primeiramente, é importante que mantenha seu currículo sempre atualizado. Uma vez que muitas pessoas costumam atualizar o seu currículo apenas quando buscam por uma posição no mercado.

Mantenha seu currículo atualizado na plataforma

Todavia, manter o seu currículo atualizado no LinkedIn pode ser uma forma orgânica de atrair novas propostas, bem como, pode apoiar uma promoção interna, ainda que seja indiretamente.

Sua imagem profissional

A sua imagem profissional diz respeito a diversos fatores. Sendo assim, insira uma foto que passe uma mensagem positiva quanto ao seu perfil profissional. Bem como, revise outros detalhes pertinentes, como a construção das informações e possíveis erros de português, por exemplo.

Veja como editar o seu perfil no LinkedIn

Primeiramente, clique no menu “Eu” e escolha a opção visualizar o perfil. Por conseguinte, selecione o ícone de um lápis e edite as informações principais.

Assim sendo, adicione as informações que deseja nas áreas referentes a sua experiência, formação acadêmica, ou ainda, licenças e certificados.

Descrição de resultados e projetos

A descrição de suas experiências profissionais no LinkedIn podem ser mais detalhadas do que no currículo tradicional. Sendo assim, inclua as atividades atribuídas ao seu cargo, bem como, fale sobre projetos e resultados alcançados.

Além disso, implementações que tenha feito também também são informações positivas e relevantes dentro dessa plataforma.

Faça bom uso das conexões

Invista em sua rede de contatos, fazendo um bom uso das conexões permitidas pelo LinkedIn.

A plataforma sugere conexões relevantes ao seu perfil. Sendo assim, faça uma rede de contatos dentro da sua área. Uma vez essa rede também é uma maneira de atualização através dos conteúdos compartilhados.

Receba recomendações

Libere a função “Eu gostaria de receber recomendações de competências”, pois essa é forma bastante positiva de atrair novas oportunidades. Além disso, é possível solicitar essas recomendações no perfil de um determinado usuário.

Pesquise vagas

A forma de pesquisar vagas no LinkedIn é facilitada, pois há vários filtros possíveis para que o candidato analise as opções dentro da plataforma. Por exemplo, é possível filtrar as vagas por relevância, distância, empresa, localidade, tipo de vaga etc. Bem como, pelo nível de experiência:

Estágio

Assistente

Júnior

Pleno-sênior

Diretor

O LinkedIn certamente é uma opção viável para o candidato conseguir se posicionar positivamente no mercado.