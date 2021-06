Caixa anuncia Feirão Digital da Casa Própria com 6 mil imóveis para financiamento total

A Caixa Econômica Federal anunciou o 1º Feirão Digital da Casa Própria na última segunda-feira (07). O evento vai possibilitar que consumidores façam financiamentos de imóveis. No total, serão disponibilizados 180 mil imóveis, sendo 6 mil próprios da instituição.

Os imóveis da Caixa poderão ser financiados totalmente, logo, os cidadãos que os comprarem não devem pagar entrada. O Feirão ocorrerá entre os dias 25 de junho e 4 de julho e terá participação de mais de 600 construtoras.

De acordo com o banco, a lista de imóveis será disponibilizada no próprio site do evento, em que o cliente também consegue realizar uma simulação para o financiamento. Caso precise de um atendimento mais específico, basta chamar algum correspondente da Caixa pelo chat.

Ainda com relação aos imóveis da Caixa, os juros cobrados serão a partir de TR + 2,50% + remuneração da poupança. Logo no início deste ano, o banco lançou uma linha de crédito imobiliário com juros vinculados à poupança para modalidades de imóveis novos, usados, construção e reforma.

Por fim, com essa linha de crédito especial, o cliente consegue fazer a portabilidade de financiamentos contratados em outros bancos. Além disso, o prazo para o pagar o financiamento é de até 420 meses, equivalente a 35 anos, com quota de até 80%.

Caixa libera que vai usar o PIX via CPF em 2021

A Caixa Econômica Federal (CEF) liberou aos seus clientes o famoso cadastro do PIX via celular. Segundo informações da empresa pública, essa nova funcionalidade foi lançada a fim de facilitar a vida das pessoas, uma vez que o usuário pode gerar QR Codes ou utilizar a Chave Pix Caixa 2021 para pagar e receber, sem precisar digitar muitos dados.

O PIX, plataforma utilizada para pagamentos instantâneos, é o grande sucesso do momento e já vem sendo amplamente utilizado por grande parte da população brasileira. A ferramenta foi criada a fim de facilitar e agilizar serviços financeiros para os brasileiros, com todas as funcionalidades liberadas por meio do celular, de maneira simples e prática.

Por meio do PIX, o cliente pode fazer pagamentos, transferências e receber dinheiro desenvolvido pelo Banco Central, em que é possível transferir valores em segundos, a qualquer hora do dia ou da noite, incluindo finais de semana e feriados.

Como fazer o cadastro?

O cliente pode cadastrar sua Chave Pix por meio do aplicativo da CAIXA, CAIXA Tem, pelo Internet Banking ou nos terminais de Autoatendimento, disponíveis nas agências do banco.

Ao acessar o canal de sua preferência, o cliente pode encontrar o Pix e orientações para fazer a vinculação de sua Chave Pix. Caso o cidadão ainda não possua os aplicativos da CAIXA, ele poderá baixar por meio das plataformas disponíveis no mercado.

