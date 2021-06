Caixa divulga data limite de saque até 30 de junho

Nesta segunda-feira (7) a Caixa informou que os trabalhadores terão até o dia 30 de junho para realizar o saque do benefício do abono salarial. Os trabalhadores com direito são aqueles que atenderam aos requisitos do abono salarial de 2020-2021 que pega como referência o ano de 2019.

A Caixa também ressalta que o benefício do abono salarial tem um prazo máximo de 5 anos para ser retirado. Ou seja, caso você perca o prazo, ou perdeu nos últimos 5 anos, você ainda pode receber o seu dinheiro. Basta você ser um trabalhador qualificado para tal e acompanhar o próximo calendário, ficando atento para receber seu benefício.

Como é pago o benefício

No geral, o pagamento do abono salarial é feito entre os meses de julho e junho do ano subsequente ao de exercício. Por exemplo, os trabalhadores que cumpriram os requisitos para serem contemplados com o benefício no ano de 2019 têm do mês de julho de 2020 até o mês de junho de 2021 para realizar o saque do abono.

No entanto, para esse ano houve uma mudança no calendário de pagamentos que já contempla os funcionários aptos para receber o benefício de 2020. Segundo a mudança no calendário de pagamentos do abono salarial, esses trabalhadores poderão sacar seu benefício a partir de janeiro de 2022. O mesmo ficará disponível até dezembro do mesmo ano.

Vale ressaltar que a mudança não é apenas para esse ano. O calendário para os próximos anos irá ser conforme a nova regra. Ademais, o repasse das informações referentes a cada funcionário para que o mesmo possa receber o abono salarial é de responsabilidade do empregador.

A Caixa, através de uma nota, noticiou que R$ 17 bilhões foram pagos para mais ou menos 22 milhões de trabalhadores. Ao passo que 6,3 milhões desses trabalhadores tiveram seu abono salarial pago através de contas poupança sociais digitais. Esse depósito não apresenta nenhum custo para o trabalhador.

Mais sobre o abono salarial

O benefício do abono salarial é destinado a trabalhadores de baixa renda que atendam alguns requisitos definidos na lei que o comporta. O benefício foi criado no ano de 1990 e desde então contemplou e ajudou milhões de trabalhadores brasileiros de baixa renda.

Quanto aos requisitos para ser apto a receber o benefício do abono salarial, são eles:

Ter carteira de trabalho á um período de pelo menos 5 anos;

Possuir uma renda mensal menor que dois salários mínimos durante o ano de base para cálculo;

Ter exercido atividade remunerada por pelo menos 30 dias, podendo ser consecutivos ou não, no ano base;

Por fim, ter seus dados atualizados na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Caso você se enquadre em todos esses requisitos você está apto para receber o benefício do abono salarial, basta ficar atento ao calendário de pagamentos. Contudo, muitos trabalhadores acabam não indo atrás de receber seus benefícios. Segundo dados da Caixa, esse ano cerca de 560 mil trabalhadores não receberam seus benefícios. Isso resulta em um montante de R$ 328 milhões aguardando para serem retirados.