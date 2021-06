CAIXA já tem o cronograma de pagamentos de junho do auxílio emergencial

Neste mês de junho ainda serão pagas as parcelas 2 e o início da parcela 3 do Auxílio Emergencial 2021, já que os pagamentos foram antecipados pelo governo.

A antecipação ocorreu na primeira parcela e, por conseguinte, nas subsequentes. Confira como ficará o pagamento desse benefício dentro do mês de junho.

No mês de junho será paga a 2ª parcela do Auxílio Emergencial e o início da terceira. No entanto, para que todos tenham a informação correta e integral, no final deste artigo, você poderá conferir os pagamentos integrais referentes às parcelas 2, 3 e 4, ainda que sejam pagamentos bipartidos, ou seja, entre dois meses.

Bem como, confira os calendários referentes aos pagamentos do Auxílio Emergencial 2021 para os beneficiários do Bolsa Família.

Confira o calendário exclusivo de junho

O que será pago em Junho referente ao Auxílio?

Pagamentos referentes a 2ª parcela do Auxílio Emergencial 2021

Mês de nascimento e data do saque dentro do mês de junho referente a 2ª parcela

Fevereiro: 1/6

Março: 2/6

Abril: 4/6

Maio: 8/6

Junho: 9/6

Julho: 10/6

Agosto: 11/6

Setembro: 14/6

Outubro: 15/6

Novembro: 16/6

Dezembro: 17/6

Mês de nascimento e data do saque dentro do mês de junho referente a 3ª parcela

Janeiro 20/06

Fevereiro: 23/6

Março: 25/6

Abril: 27/6

Maio: 30/6

Confira os calendários integrais das parcelas 2,3 e 4:

Confira o calendário da 2ª parcela do auxílio emergencial 2021

Mês de nascimento do beneficiário Data de depósito para usabilidade online Data para saque do valor espécie Janeiro 16/05 31/05 Fevereiro 18/05 01/06 Março 19/05 02/06 Abril 20/05 04/06 Maio 21/05 08/06 Junho 22/05 09/06 Julho 23/05 10/06 Agosto 25/05 11/06 Setembro 26/05 14/06 Outubro 27/05 15/06 Novembro 28/05 16/06 Dezembro 30/05 17/06

Confira o calendário da 3ª parcela do auxílio emergencial 2021

Mês de nascimento do beneficiário Data de depósito para usabilidade online Data para saque do valor espécie Janeiro 20/06 13/07 Fevereiro 23/06 15/07 Março 25/06 16/07 Abril 27/06 20/07 Maio 30/06 22/07 Junho 04/07 27/07 Julho 06/07 29/07 Agosto 09/07 30/07 Setembro 11/07 04/08 Outubro 14/07 06/08 Novembro 18/07 10/08 Dezembro 21/07 12/08

Confira o calendário da 4ª parcela do auxílio emergencial 2021

Calendário 4ª parcela – Auxílio Emergencial 2021 Mês de nascimento do beneficiário Data do crédito em conta (usabilidade online) Data para saque em dinheiro (usabilidade em espécie) Janeiro 23 de julho 13 de agosto Fevereiro 25 de julho 17 de agosto Março 28 de julho 19 de agosto Abril 01 de agosto 23 de agosto Maio 03 de agosto 25 de agosto Junho 05 de agosto 27 de agosto Julho 08 de agosto 30 de agosto Agosto 11 de agosto 01 de setembro Setembro 15 de agosto 03 de setembro Outubro 18 de agosto 06 de setembro Novembro 20 de agosto 08 de setembro Dezembro 22 de agosto 10 de setembro

Calendário de pagamentos da 2ª parcela para os beneficiários do Bolsa Família

Número final do NIS Datas de pagamento NIS 1 18 de maio de 2021 NIS 2 19 de maio de 2021 NIS 3 20 de maio de 2021 NIS 4 21 de maio de 2021 NIS 5 24 de maio de 2021 NIS 6 25 de maio de 2021 NIS 7 26 de maio de 2021 NIS 8 27 de maio de 2021 NIS 9 28 de maio de 2021 NIS 0 31 de maio de 2021

Calendário Auxílio referente a 3ª parcela para beneficiários do Bolsa Família