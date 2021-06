Caixa libera saques para nascidos em agosto

Nesta sexta-feira (11) a Caixa Econômica Federal (CEF) liberou os saques e transferências da segunda parcela do Auxílio Emergencial para mais um grupo. O grupo da vez é composto pelos trabalhadores inscritos no auxílio via app e site ou inscritos no Cadastro Único e que são nascidos em agosto.

Para estes trabalhadores, a segunda parcela do Auxílio Emergencial foi paga até o dia 30 de maio. Já em relação aos para os beneficiários do Bolsa Família, os pagamentos foram até o dia 31 de maio. Deste modo, os saques e transferências do auxílio costumam ser liberados alguns dias após o pagamento de cada parcela.

Ademais, os pagamentos da terceira parcela do Auxílio Emergencial em breve começarão. Dessa maneira, o início será no dia 20 de junho para trabalhadores inscritos no auxílio via app e site ou inscritos via Cadastro Único. Já para os beneficiários que recebem o Bolsa Família , o depósito começará no dia 17 de junho.

Calendário dos pagamentos e saques da segunda parcela do Auxílio Emergencial



2ª parcela do Auxílio Emergencial para trabalhadores inscritos via app e site, e aqueles que fazem parte do Cadastro Único:

Nascidos em: Depósito em conta Saque e transferências Janeiro 16 de maio 31 de maio Fevereiro 18 de maio 1º de junho Março 19 de maio 2 de junho Abril 20 de maio 4 de junho Maio 21 de maio 8 de junho Junho 22 de maio 9 de junho Julho 23 de maio 10 de junho Agosto 25 de maio 11 de junho Setembro 26 de maio 14 de junho Outubro 27 de maio 15 de junho Novembro 28 de maio 16 de junho Dezembro 30 de maio 17 de junho

Veja agora os calendários de pagamentos e saques referentes à terceira parcela do Auxílio

3ª parcela antecipada do Auxílio Emergencial para trabalhadores inscritos via app e site, e aqueles que fazem parte do Cadastro Único

Mês de nascimento Data do pagamento Saques e transferências Janeiro 20 de junho 13 de julho Fevereiro 23 de junho 15 de julho Março 25 de junho 16 de julho Abril 27 de junho 20 de julho Maio 30 de junho 22 de junho Junho 04 de julho 27 de junho Julho 06 de julho 29 de junho Agosto 09 de julho 30 de junho Setembro 11 de julho 04 de agosto Outubro 14 de julho 06 de agosto Novembro 18 de julho 10 de agosto Dezembro 21 de julho 12 de agosto

3ª parcela do Auxílio Emergencial para beneficiários do Bolsa Família.

Final do número NIS Data do pagamento 1 17 de junho 2 18 de junho 3 21 de junho 4 22 de junho 5 23 de junho 6 24 de junho 7 25 de junho 8 28 de junho 9 29 de junho 0 30 de junho

Por fim, caso surjam dúvidas em relação ao direito de receber o Auxílio Emergencial, ou em relação aos valores estabelecidos, basta acessar o site da Caixa Econômica Federal ou do Ministério da Cidadania, para obter mais informações.