Calculator Probabilidades futebol – Futebol Interior

Como calcular probabilidades futebol? Confira todas as informações aqui!



Calcular probabilidades futebol é muito mais legal e divertido do que você imagina. Veja só o que fazer para fazer todos esses cálculos

Publicado em 03/06/2021

por Agência Futebol Interior

Calcular probabilidades jogo futebol é algo mais fácil do que você pode imaginar, fica de boa. Aqui explicaremos tudo sobre calcular probabilidades futebol de todas as formas.

APOSTE EM FUTEBOL NA 1XBET COM O CÓDIGO PROMOCIONAL * BETMAX * >>

Para calcular probabilidades futebol, os apostadores experientes descobrirão que calcular as probabilidades é uma segunda natureza, mas para os iniciantes, a perspectiva de se familiarizar com o que as probabilidades significam e, em particular, lutar contra as probabilidades fracionárias pode ser assustadora.

Mesmo se você for um apostador experiente, esta aula sobre calcular probabilidades jogo futebol oferece a oportunidade de atualizar seu pensamento sobre a identificação de valor com base na probabilidade implícita de probabilidades. Vem com a gente para calcular probabilidades futebol!

Calcular Probabilidades futebol – Quais sites tem as melhores Odds? Espaço incorporado por HTML (embed) %0A%0A %0A%0A%3Ctable%20id=%22wpsm-table-21%22%20class=%22wpsm-comptable%20center-table-align%20wpsm-comptable-responsive%22%3E%0A%0A%3Cthead%20class=%22wpsm-thead%20wpsm-thead-blue%22%3E%0A%0A%3Ctr%3E%0A%0A%3Cth%3ESites%20de%20Apostas%3C/th%3E%0A%0A%3Cth%3EC%C3%B3digo%20Promocional%3C/th%3E%0A%0A%3Cth%3ELink%20de%20b%C3%B4nus%3C/th%3E%0A%0A%3C/tr%3E%0A%0A%3C/thead%3E%0A%0A%3Ctbody%20class=%22wpsm-tbody%22%3E%0A%0A%3Ctr%20class=%22editor_selected_row%22%3E%0A%0A%3Ctd%20style=%22text-align:%20center;%22%3E%3Cb%3EBET365%3C/b%3E%0A%0A%3Cimg%20class=%22%20lazyloaded%22%20src=%22https://beachsoccerbrasil.com.br/wp-content/uploads/2019/02/bet365-APP.png%22%20alt=%22bet365%22%20width=%2277%22%20height=%2276%22%20data-src=%22https://beachsoccerbrasil.com.br/wp-content/uploads/2019/02/bet365-APP.png%22%20/%3E%3C/td%3E%0A%0A%3Ctd%20style=%22text-align:%20center;%22%3E%3Cstrong%3E365APOSTA%3C/strong%3E%3C/td%3E%0A%0A%3Ctd%20class=%22betterhover%22%20style=%22text-align:%20center;%22%3E%3Ca%20href=%22https://beachsoccerbrasil.com.br/go-bet365%22%20target=%22_blank%22%20rel=%22noopener%20noreferrer%22%3EObter%20o%20b%C3%B4nus%20Bet365%20>%3C/a%3E%3C/td%3E%0A%0A%3C/tr%3E%0A%0A%3Ctr%3E%0A%0A%3Ctd%20style=%22text-align:%20center;%22%3E%3Cb%3E1XBET%3C/b%3E%0A%0A%3Cimg%20class=%22%20lazyloaded%22%20src=%22https://beachsoccerbrasil.com.br/wp-content/uploads/2020/07/1xbet-logo.png%22%20alt=%22bet365%22%20width=%2274%22%20height=%2274%22%20data-src=%22https://beachsoccerbrasil.com.br/wp-content/uploads/2019/04/rivalo-logo.png%22%20/%3E%0A%0A%3Ci%20class=%22wpsm-table-icon%20wpsm-icon-star%22%3E%3C/i%3E%3C/td%3E%0A%0A%3Ctd%20style=%22text-align:%20center;%22%3E%3Cstrong%3EBETMAX%3C/strong%3E%3C/td%3E%0A%0A%3Ctd%20style=%22text-align:%20center;%22%3E%3Ca%20href=%22https://beachsoccerbrasil.com.br/go-1xbet%22%20target=%22_blank%22%20rel=%22noopener%20noreferrer%22%3EObter%20o%20b%C3%B4nus%201xBet%20>%3C/a%3E%3C/td%3E%0A%0A%3C/tr%3E%0A%0A%3Ctr%3E%0A%0A%3Ctd%20style=%22text-align:%20center;%22%3E%3Cb%3ERIVALO%3C/b%3E%0A%0A%3Cimg%20class=%22%20lazyloaded%20aligncenter%22%20src=%22https://beachsoccerbrasil.com.br/wp-content/uploads/2019/04/rivalo-logo.png%22%20alt=%22bet365%22%20width=%2274%22%20height=%2274%22%20data-src=%22https://beachsoccerbrasil.com.br/wp-content/uploads/2019/04/rivalo-logo.png%22%20/%3E%3C/td%3E%0A%0A%3Ctd%20style=%22text-align:%20center;%22%3E%3Cstrong%3EBETMAXBRA%3C/strong%3E%3C/td%3E%0A%0A%3Ctd%20class=%22betterhover%22%20style=%22text-align:%20center;%22%3E%3Ca%20href=%22https://beachsoccerbrasil.com.br/go-rivalo%22%20target=%22_blank%22%20rel=%22noopener%20noreferrer%22%3EObter%20o%20b%C3%B4nus%20Rivalo%20>%3C/a%3E%3C/td%3E%0A%0A%3C/tr%3E%0A%0A%3Ctr%3E%0A%0A%3Ctd%20style=%22text-align:%20center;%22%3E%3Cb%3EBETANO%3C/b%3E%0A%0A%3Cimg%20class=%22lazyloaded%20aligncenter%22%20src=%22https://beachsoccerbrasil.com.br/wp-content/uploads/2020/02/betano-logo-360×360.jpg%22%20alt=%22bet365%22%20width=%2274%22%20height=%2274%22%20data-src=%22https://beachsoccerbrasil.com.br/wp-content/uploads/2017/08/logo-sportingbet.jpg%22%20/%3E%3C/td%3E%0A%0A%3Ctd%20style=%22text-align:%20center;%22%3E%3Cstrong%3EBETANOMAX%3C/strong%3E%3C/td%3E%0A%0A%3Ctd%20class=%22betterhover%22%20style=%22text-align:%20center;%22%3E%3Ca%20href=%22https://beachsoccerbrasil.com.br/go-betanobr%22%20target=%22_blank%22%20rel=%22noopener%20noreferrer%22%3EObter%20o%20b%C3%B4nus%20Betano%20>%3C/a%3E%3C/td%3E%0A%0A%3C/tr%3E%0A%0A%3Ctr%3E%0A%0A%3Ctd%20class=%22%22%3E%3Cb%3ESPORTINGBET%3C/b%3E%0A%0A%3Cimg%20class=%22lazyloaded%20aligncenter%22%20src=%22https://beachsoccerbrasil.com.br/wp-content/uploads/2017/08/logo-sportingbet.jpg%22%20alt=%22bet365%22%20width=%2274%22%20height=%2274%22%20data-src=%22https://beachsoccerbrasil.com.br/wp-content/uploads/2017/08/logo-sportingbet.jpg%22%20/%3E%3C/td%3E%0A%0A%3Ctd%20class=%22%22%3EN%C3%A3o%20%C3%A9%20necess%C3%A1rio%20c%C3%B3digo%20promocional%3C/td%3E%0A%0A%3Ctd%20class=%22betterhover%22%3E%3Ca%20href=%22https://beachsoccerbrasil.com.br/go-sportingbetbr%22%20target=%22_blank%22%20rel=%22noopener%20noreferrer%22%3EObter%20o%20b%C3%B4nus%20Sportingbet%20>%3C/a%3E%3C/td%3E%0A%0A%3C/tr%3E%0A%0A%3Ctr%3E%0A%0A%3Ctd%20style=%22text-align:%20center;%22%3E%3Cb%3EBETFAIR%3C/b%3E%0A%0A%3Cimg%20class=%22%20lazyloaded%22%20src=%22https://beachsoccerbrasil.com.br/wp-content/uploads/2018/06/betfair-app.png%22%20alt=%22bet365%22%20width=%2274%22%20height=%2274%22%20data-src=%22%22%20/%3E%3C/td%3E%0A%0A%3Ctd%3EN%C3%A3o%20%C3%A9%20necess%C3%A1rio%20c%C3%B3digo%20promocional%3C/td%3E%0A%0A%3Ctd%20class=%22betterhover%22%20style=%22text-align:%20center;%22%3E%3Ca%20href=%22https://beachsoccerbrasil.com.br/go-betfair%22%20target=%22_blank%22%20rel=%22noopener%20noreferrer%22%3EObter%20o%20b%C3%B4nus%20Betfair%20>%3C/a%3E%3C/td%3E%0A%0A%3C/tr%3E%0A%0A%3C/tbody%3E%0A%0A%3C/table%3E

NOVOS CLIENTES: OBTENHA ATÉ R$200 EM CRÉDITOS DE APOSTA.

Retornos excluem valor em Créditos de Aposta. Aplicam-se T&C, limites temporais e exclusões. O código de bônus 365APOSTA pode ser usado durante o registro, mas não altera o valor da oferta de forma alguma.

Calcular probabilidades jogo futebol fracionárias

Tradicionalmente, as probabilidades no Reino Unido são expressas como uma fração. Essas probabilidades podem ser usadas para calcular seu lucro líquido (excluindo sua aposta) e, embora pareçam complicadas, o método de cálculo é relativamente simples.

Isso é melhor explicado usando um exemplo. Digamos que sua aposta tenha o preço de 6/4 – em termos simples, isso significa que você precisa apostar 4 para ganhar 6 (além disso, você receberá sua aposta de 4 de volta).

Em termos de matemática, outra forma de expressar 6/4 é 6 dividido por 4, que é igual a 1,5. Portanto, seja qual for a sua aposta, você pode multiplicá-la por 1,5 para calcular o seu lucro.

Até aqui tão simples. Mas as coisas ficam um pouco mais complicadas quando as probabilidades são em torno de 11/8.

Os números podem ser mais difíceis, mas o princípio é o mesmo; 11/8 é igual a 11 dividido por 8, que é igual a 1,375. Novamente, multiplique isso por sua aposta para calcular probabilidades futebol.

Probabilidades decimais

Os apostadores online estão cada vez mais familiarizados com as probabilidades decimais, especialmente se apostarem com corretores de apostas originários da Europa continental, onde são mais comuns.

Na verdade, às vezes são chamados de probabilidades europeias.

Na verdade, eles são muito mais fáceis de trabalhar do que as frações, por isso sua popularidade crescente.

Em vez de calcular a partir de uma fração, o trabalho já está feito para você com as probabilidades decimais. Onde as probabilidades decimais diferem das probabilidades fracionárias, entretanto, é que sua aposta está incluída em calcular probabilidades futebol.

Vamos dar uma olhada usando um exemplo.

Digamos que o preço da sua aposta seja 2,50. Isso significa que se você apostar 10, receberá 25,00 se sua aposta ganhar. Tenha em atenção que isso inclui a sua aposta, pelo que o seu lucro é, na realidade, 15,00.

O que significam as odds?

Portanto, agora que entendemos as duas maneiras mais comuns de expressar probabilidades, vamos ver como as probabilidades são calculadas e o que elas significam.

Se jogarmos uma moeda, existem dois resultados potenciais: cara ou coroa (vamos descartar a possibilidade mínima da moeda cair do seu lado!), portanto uma chance de 50% de qualquer um acontecer.

Se você estivesse apostando no resultado do sorteio, esperaria chances de 1/1 (pares, 2,0) para cara ou coroa. (É claro que um bookmaker aumentaria sua margem para qualquer aposta, mas discutiremos isso em uma futura aula). Isso significa que você dobraria seu dinheiro se sua aposta ganhar e como calcular probabilidades futebol.

As probabilidades refletem a probabilidade implícita de um resultado, neste caso, uma chance de 50%, nos dando chances de 1/1 de calcular probabilidades futebol.

Quando se trata de definir as probabilidades de eventos esportivos, é muito mais difícil, pois há muitos outros fatores a serem considerados. Encontrar discrepâncias entre as probabilidades dos apostadores e sua avaliação da probabilidade implícita de um resultado é onde você, o apostador, pode encontrar valor e vencer os apostadores (mais sobre isso também nas futuras aulas sobre calcular probabilidades futebol).

Para ilustrar como pode ser difícil definir as probabilidades com precisão, vamos dar uma olhada em uma das grandes vitórias mais famosas dos últimos anos; Leicester City venceu a Premier League em 2014/15.

Os Foxes tiveram uma incrível pontuação de 5000/1 para ganhar o título no início da temporada. Em termos de probabilidade, isso significa que seria esperado que eles ganhassem a liga uma vez a cada 5.000 vezes em que ela fosse disputada (assumindo as mesmas condições no início de cada temporada).

Para lhe dar uma ideia, as probabilidades dos apostadores implicam que o Leicester City poderia jogar até a temporada 6014/15 e vencer a Premier League apenas uma vez. Ou, dito de outra forma, se a Premier League tivesse começado quando os egípcios rabiscavam hieróglifos nas paredes das pirâmides, então os Foxes estariam prestes a ganhar o título.

Odds Implícitas

Portanto, agora entendemos que as probabilidades de apostas expressam uma probabilidade ou chance de ocorrer um resultado. Com esse conhecimento, podemos começar a pensar em como encontrar valor em nossas apostas, calculando a probabilidade implícita de um resultado.

Isso pode ser feito de forma bastante simples. Aqui está um exemplo; Simplesmente dividimos 100% pelas probabilidades.

Portanto, se suas chances forem de 2,50, a soma será 100% dividida por 2,50 = 40%. Isso significa que as probabilidades implicam em 40% de chance desse resultado específico acontecer.

Se você acha que há mais de 40% de chance do resultado acontecer, então você encontrou uma aposta de valor. Caso contrário, é melhor não apostar.

Comparação de Odds

Compreender as probabilidades é apenas o começo, lidar com a grande quantidade de probabilidades das casas de apostas em oferta é outra tarefa em si. Felizmente, temos sites como OddsHunter e OddAlerts disponíveis para nós. O primeiro oferece comparação de odds de futebol com o último, um serviço de alertas de futebol em jogo.

Resumo

Com uma boa compreensão de como entender as probabilidades, o que significam e como representam a probabilidade, você estará no caminho certo para se tornar mais bem-sucedido nas apostas. Ou seja, calcular probabilidades jogo futebol é muito mais fácil do que você imaginava.

Esperamos que com esse texto você consiga calcular probabilidades futebol de uma maneira muito mais tranquila.

Caso você ainda esteja com dificuldades em calcular probabilidades jogo futebol ou calcular probabilidades de futebol, fique tranquilo. Ainda explicaremos muito mais sobre este tema para você futuramente.

Aplicam-se os termos e condições do Bet365 / Apenas novos usuários / Conteúdo comercial / Mais de 18 jogos responsáveis. (A idade corresponde ao país)