A Camargo Corrêa tem vagas de emprego para TODO BRASIL. A empresa está anunciando oportunidades pelo país, garantindo que os novos contratados tenham boa remuneração e benefícios. Veja todas as informações e orientações para se candidatar a uma das vagas!

Camargo Corrêa tem vagas de emprego pelo país

A empresa está anunciando mais de 20 cargos disponíveis, com diversas oportunidades. Os contratados terão direito a benefícios e remuneração compatível com o mercado. Veja quais são as principais funções abertas!

Assistente Administrativo;

Técnico Controle Qualidade II;

Vendedor RS Passo Fundo;

Operador de Produção III;

Operador de Produção I;

Técnico de Manutenção Mecânica Jr;

Técnico de Manutenção Jr;

Gerente área Varejo e Trade;

Assistente de Logística I MG;

Assistente de Logística I MS;

Assistente de Trade Marketing Londrina PR;

Assistente Vendas;

Consultor Especialista Canais Indiretos;

Analista de Sistema de Gestão Pl;

Assistente de Logística I;

Consultor de Vendas;

Especialista de Manutenção;

Técnico Manutenção Sr;

Técnico Mineração;

Analista de Pesquisa de Mercado Sr;

Analista de Projetos Pleno;

Analista de Marketing Digital e Performance Pleno;

Analista Customer Service Pl;

Técnico de Manutenção Sr.

Como se inscrever

Para se inscrever, os interessados podem acessar a página de participação, optar por uma entre as oportunidades abertas e cadastrar currículo atualizado. A Camargo Corrêa tem vagas de emprego pelo país e está em busca de profissionais que possam agregar bons resultados em todas as atividades da empresa.

