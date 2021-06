Campeonato Francês terá redução e passará a ter 18 clubes

Francês

Campeonato importante da Europa terá redução e passará a ter 18 clubes



Apenas os representantes do Metz foram contra a alteração

Publicado em 03/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 03 (AFI) – O Campeonato Francês passará por uma importante decisão na temporada 2023/2024. Daqui duas edições, a competição terá redução de participantes e ficará com apenas 18 clubes, dois a menos do que o atual momento.

Francês com 18 clubes. (Foto: Divulgação)

A decisão foi quase unânime. Apenas os representantes do Metz foram contra a alteração. O movimento foi por conta da crise econômica do país que, assim como grande parte do planeta bola, sofreu com a pandemia de Covid-19.

Quatro clubes serão rebaixados na temporada 2022/2023 e só dois subirão. Essa, porém, não será a primeira vez da Ligue 1 com 18 clubes. Entre as edições de 1997/1998 e 2001 e 2002, o Francês teve 18 participantes.