Série D: Campinense-PB anuncia pacotão de reforços vindos de rival no estadual



Tratam-se dos atacantes Fábio Lima e Peixeiro, o meia Renatinho, o lateral-direito Denis Costa e o volante Ezequias

Publicado em 04/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campina Grande, PB, 04 (AFI) – Dois dias depois de garantir a vaga na final do Campeonato Paraibano, a diretoria do Campinense anunciou, na manhã desta sexta-feira (04), a contratação de um pacotão de reforços para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, todos vindo do Perilima. Tratam-se dos atacantes Fábio Lima e Peixeiro, o meia Renatinho, o lateral-direito Denis Costa e o volante Ezequias.

REFORÇOS

Ezequias, Fabio Lima, Renatinho e Peixeiro, já estão integrados ao elenco – Foto: Daniel Lins / Campinense

Dentre os reforços, Fábio Lima, vice-artilheiro do Paraibano e que chega como esperança de gols ao time, Peixeiro, Renatinho e Ezequias já estão integrados ao elenco do Campinense, enquanto Denis Costa deve chegar ao clube ainda nesta sexta-feira. “Isso é sequência de trabalho. Espero fazer melhor ou mais pelo Campinense”, afirmou Fábio Lima.

Peixeiro também ganhou destaque no Perilima, quando ajudou a equipe a chegar até as semifinais da Copa do Nordeste Sub-20. Dentre os reforços, Peixeiro, Fábio Lima, Ezaquias e Denis Costa chegam por empréstimo e Renatinho foi contratado em definitivo.

ESTREIA



Fábio Lima foi o único relacionado para enfrentar o Caucaia, na estreia da Série D do Campeonato Brasileiro. O time paraibano dá seu pontapé inicial na competição nacional neste sábado (05), a partir das 16h, no Raimundão.