Cantora Ludmilla consegue medida protetiva contra pai

A cantora Ludmilla consgeuiu uma medida protetiva contra o pai, Luiz Antônio Ailva. De acordo com a assessoria da cantora, o familiar já foi intimado, e o e o batalhão da Polícia Militar na região foi notificado “para a observância do cumprimento da decisão”. As informações da revista QUEM.

Luiz, que passou 16 anos preso e foi solto recentemente, recebia ajuda financeira da filha sem que a mãe dela, Silvana Oliveira, soubesse. Em março, a matriarca da cantora relatou no Instagram que ele estava tentando se aproximar da funkeira por interesse financeiro.

” Não consigo entender uma pessoa que não tem dinheiro para comer, mas consegue uma advogada para tentar ferrar a minha filha, dizendo que o pai está com depressão por causa dela. Ele alega que tem saudade, ele não quer um abraço, ele quer dinheiro. Para isso as pessoas têm que trabalhar”, declarou.