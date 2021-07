Carla Diaz desabafa e revela motivo de ausência das redes sociais

Carla Diaz conversou com os seguidores no Instagram e falou sobre o motivo de estar mais ausente das redes sociais. A ex-BBB disse que está cansada de pessoas tóxicas na internet.

Ao responder um internauta que afirmou que a atriz havia “sumido”, ela então explicou: “É que às vezes a internet é muito tóxica. Vocês não têm noção da metade das coisas que eu recebo e que têm acontecido, tem gente sem noção, abusiva, sem respeito, esquecendo que existe um outro ser humano aqui. Por isso prefiro ficar no meu cantinho, às vezes”, respondeu a ex-BBB.

Carla participou da última edição do Big Brother Brasil e teve um relacionamento com o professor de crossfit Arthur Picoli dentro da casa. No entanto, o romance não foi para frente.