Carla Diaz e Arthur Picoli vivem romance fora do ‘BBB 21’

Os fãs de Carthur podem ter esperança. Carla Diaz e Arthur Picoli estão vivendo um romance fora do “BBB 21”. Os dois tentam se acertar após altos e baixos vividos dentro do reality e não querem que o relacionamento seja público novamente. O problema é que mesmo londe das câmeras que os vigiava 24 horas, o casal não conseguiu ficar livre da espiadinha dos vizinhos do loiro de Conduru.

Alguns deles já viram Carla entrando e saindo da Vila do Pan — conjunto de prédios feitos na época dos jogos panamericanos no Rio e destinados à moradia —, onde Arthur mora. É num dos blocos de apartamentos do complexo em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, que os dois estão se encontrando em horários de pouco movimento. Mesmo assim, a atriz foi reconhecida.