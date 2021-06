Carros por assinatura ou financiamento tradicional?

Nos últimos anos o serviço de carros por assinatura vem ganhando força no Brasil, pois o ato de comprar um veículo 0 km vem se tornando cada vez mais burocrático e pesado para o bolso dos consumidores. Em meio a processos burocráticos de licenciamento, emplacamento e impostos abusivos, além das cotações de seguro, gasto com estacionamento e responsabilidade sobre o veículo, muitos consumidores vêm optando por utilizar o serviço de assinatura.

Os carros por assinatura nada mais são do que uma nova modalidade de aluguel. O consumidor garante o uso de um veículo novo por um determinado período de tempo que geralmente vai de 12 a 36 meses. Além do uso do veículo estão inclusos no pacote pago mensalmente, os impostos e taxas(IPVA, seguro DPVAT, licenciamento, entre outros), o seguro e a manutenção preventiva do carro.

Mas será que esse serviço realmente vale a pena? Existem muitas dúvidas em torno dessa nova modalidade que está em alta no mercado, vamos tentar sanar algumas delas com essa matéria, para facilitar na hora da decisão entre comprar um carro novo ou utilizar o serviço de assinatura.

Vantagens e desvantagens dos carros por assinatura

Uma das principais vantagens de utilizar os carros por assinatura é não precisar lidar com elementos como emplacamento, IPVA e seguro, pois já vem incluso no pacote. Além disso, o consumidor não precisa lidar com a desvalorização do veículo, pois o aluguel dura apenas alguns meses e quando ele expira é possível renovar escolhendo outro carro 0 Km ou muito próximo disso.

Diferentemente de um financiamento, não há entrada nem juros nas parcelas, a mensalidade é definida por contrato, o seguro e a manutenção na concessionária também vem inclusas no mesmo na maior parte das vezes. Ainda dependendo do contrato você tem o direito de ficar com um segundo carro enquanto o primeiro estiver na oficina.

Mesmo com todas essas vantagens, é importante o cliente observar algumas coisas, na maioria das empresas existe uma quilometragem máxima permitida para rodar por mês ficando em torno de 1000 km a 2500 km, sendo esse limite excedido será cobrada uma multa que é definida no contrato. Também é importante observar que, a médio e longo prazo o preço da mensalidade pode acabar saindo mais caro do que a compra de um carro.

Por fim, vale a pena?

E então vale a pena? A resposta, na verdade, é depende. Os consumidores precisam levar em conta qual vai ser o uso do carro, uma pessoa com uma rotina mais fixa e que usa o carro para se locomover de casa para o trabalho, por exemplo, pode encontrar no serviço de assinatura uma grande oportunidade para economizar um dinheiro e ainda por cima se ver livre de toda responsabilidade de levar o carro na oficina. Sempre se atentando ao limite de quilometragem claro.

Para consumidores que usam o carro mais esporadicamente, já pode não ser a melhor das opções. Além disso, para o cliente que roda muito com seu automóvel, como, por exemplo, fazendo viagens a trabalho, talvez seja necessário calcular os gastos com as multas por excesso de quilometragem.

Por fim, se você é um consumidor que gosta de modificar os seus veículos, colocando som, adesivos entre outros, os carros por assinatura podem não ser a melhor opção para você também, já que na grande maioria dos contratos isso não é permitido. Lembrando que sempre pode-se optar por um financiamento tradicional, onde apesar dos gastos e da dor de cabeça você tem a liberdade de modificar seu veículo e rodar mais quilômetros.