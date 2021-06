Cartão de crédito para negativados Caixa Simples: Veja como solicitar

A Caixa Econômica Federal é um dos bancos mais tradicionais do país e, por esse motivo, possui uma vasta lista de serviços, entres eles existem diversas opções de cartão de crédito para diferentes públicos, incluindo os cidadãos que se encontram negativados.

O Caixa Simples dispensa consulta ao SPC e Serasa, e em razão disso é liberado para consumidores que estão com o CPF com restrição. Além disso, a ferramenta não possui anuidade e oferece várias outras vantagens, confira:

Isento de anuidade;

Juros reduzidos (2,85% mensais para uso do rotativo);

Sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito, SPC e Serasa; e

Acesso a um profissional especializado em pequenos serviços domésticos (montagem e desmontagem de móveis, revisões elétricas, etc.).

Concernente as desvantagens, o Caixa Simples só pode ser emitido para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com uma idade de até 75 anos. O cartão é liberado na modalidade consignado, e mesmo que tenha uma aprovação facilitada, realiza uma análise de crédito.

Como solicitar?

O segurado do INSS interessado em solicitar o cartão Caixa Simples, pode realizar o procedimento em qualquer agência bancária da Caixa. Será necessário apenas, que apresente a documentação necessária, como RG, CPF, comprovante de residência e o extrato do benefício.

Após o requerimento, basta aguardar a análise da Caixa e a resposta, que pode levar alguns dias. Caso o pedido seja aprovado, o cartão será emitido e enviado no endereço cadastrado.

