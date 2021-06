Cartão de crédito PicPay digital 2021 e seus benefícios: saiba como pedir

O cartão de crédito PicPay digital foi lançado como uma alternativa de praticidade para os usuários do app. Hoje, vamos te mostrar as informações mais relevantes sobre esse produto financeiro. Na matéria que segue, será possível ver detalhes sobre benefícios, assim como formas de solicitar o cartão. Mostraremos também o conceito da empresa diante dos clientes. Confira.

O que é uma carteira digital?

Uma carteira digital é uma forma de transportar as informações do seu cartão de crédito ou débito em um formato digital seguro no seu dispositivo móvel (smartphone, smartwatch, tablet). Em vez de usar seu cartão físico para fazer compras, a carteira digital permite que você pague em lojas, em aplicativos ou online.

O procedimento é o seguinte:

Adicione seus cartões à carteira digital que deseja usar;

Acesse sua carteira digital e escolha seu cartão na hora de pagar nas empresas participantes;

Receba confirmação de pagamento em seu dispositivo.

Entre as vantagens está:

Pague com segurança – As carteiras digitais substituem o número do cartão real por um número de cartão digital exclusivo. Isso significa que as empresas não veem ou armazenam o número completo do seu cartão;

Fácil de usar – Confirme sua identidade com um número de identificação pessoal (PIN), impressão digital, entre outros tipos de identificação. Em seguida, use o recurso tocar e pagar em uma empresa participante;

Aceito em muitos lugares – Nas lojas, basta segurar seu dispositivo móvel próximo ao logotipo da carteira digital ou ao símbolo de transação sem contato na finalização da compra. Ou selecione o logotipo da carteira digital ao fazer compras online e em aplicativos.

Benefícios de usar menos dinheiro

Além de contribuir para a formalização da economia e inclusão financeira em geral, usar menos dinheiro traz benefícios concretos para a economia pessoal. Abaixo, listamos alguns motivos para se usar mais a carteira digital e menos dinheiro:

Permite ter maior controle de suas despesas, já que todas as transações são registradas;

É mais seguro e prático, pois evita manipular e mexer com dinheiro;

Permite gerar um histórico de crédito, o que faz com que bancos e entidades financeiras verifiquem sua capacidade de pagamento. Assim, podem acessar os créditos com mais facilidade.

O que é um QD Code?

O QR Codeé um código de resposta rápida. É a evolução do código de barras e permite, ao ser lido, a visualização das informações que ele contém.

Embora seja utilizado para muitas coisas, através deste código, você pode pagar suas compras com o seu celular de forma rápida e sem a necessidade de manipular dinheiro.

Mas, como? Baixe um dos aplicativos de pagamento disponíveis, também chamado de “carteiras virtuais”. Dessa forma, envie os dados do seu cartão de crédito ou débito. Você também pode pagar com o dinheiro disponível em sua carteira virtual, sem a necessidade de ter cartão.

Na hora de pagar, escaneie o código QR que o vendedor mostra na finalização da compra, confirme ou insira o valor da sua compra e escolha a forma de pagamento. Ao final dessas etapas, o vendedor receberá uma notificação, em seu celular ou computador, com a confirmação de seu pagamento. Pagar com QR não tem custo adicional e é mais conveniente e seguro.

Benefícios do cartão de crédito PicPay digital

Um dos benefícios mais relevantes do cartão de crédito PicPay é a multiplicidade. Ou seja, tem a função crédito, mas pode funcionar no débito também.

Além disso, é internacional. Isso quer dizer que o usuário pode usar o cartão em compras nos estabelecimentos nacionais e internacionais. É importante ressaltar que o cartão de crédito PicPay digital também oferece:

Possibilidade de recargas e compras no PicPay Store;

Todos os benefícios do Mastercard Standard;

Sem anuidade, bem como taxa de adesão ou taxa de manutenção;

5% de cashback em compras;

Tecnologia para pagamento contactless;

Opção de cartão físico;

Controle das aquisições pelo aplicativo;

Pagamentos por meio do QR Code nos estabelecimentos participantes, assim como nas maquininhas Cielo.

Como solicitar o cartão de crédito PicPay digital

A solicitação é prática e simples, uma vez que se precisa apenas:

Acessar o endereço eletrônico do PicPay;

Preencher o formulário com os dados pessoais;

Clicar “Entrar na lista”.

Assim, basta esperar pelo retorno. Vale ressaltar que o pedido passa pela análise de crédito comum nesse tipo de transação financeira. Dessa forma, é possível haver a aprovação ou recusa da solicitação.

Como contatar a empresa

Caso algum cliente precise contatar a empresa sobre alguma questão acerca do aplicativo, é simples. A instituição tem um canal direto com o setor responsável pelos cartões. Para executar a ação, basta seguir os passos abaixo:

Instale o aplicativo PicPay, que está disponível para Android, mas também para iOS;

Selecione “Ajustes”, opção que fica na tela inicial, mais especificamente no rodapé;

Em seguida, clique no campo “Ajuda”, localizado no canto direito da parte superior;

Selecione o assunto desejado;

Assim, opte pelo “Fale Conosco” ao final da tela.

Depois de executar esses passos será aberto um chat. Nele será possível conversar com o atendente PicPay.

Reputação do PicPay no Reclame Aqui

Em importante site de reclamação o aplicativo tem uma nota considerada regular, sendo 6.6 em 10. Em seis meses foram 88.484 reclamações registradas, tendo 83.989 respondidas.

Somente 58,4% dos clientes negociariam outra vez com a empresa. Portanto, sua nota final do consumidor é 4.54.

A solicitação do cartão de crédito PicPay digital é simples. A empresa também oferece, como visto, alguns benefícios para seus usuários. Contudo, considerando a pontuação apenas regular no Reclame Aqui, entende-se que é preciso pesquisar bem as condições e propostas antes de fechar qualquer negócio.