Cartão de Crédito Sem Anuidade e Outras Vantagens das Fintechs

Como o cartão de crédito sem anuidade direciona seu planejamento financeiro

Um cartão de crédito sem anuidade pode ser importante como um auxílio para que você tenha um direcionamento quanto ao seu planejamento financeiro pessoal, inclusive viabilizando uma poupança.

Além disso, o cartão de crédito sem anuidade é uma demonstração de mudanças importantes no setor econômico que favorecem o cliente por conta das concorrências entre as fintechs.

Solicitação online através de aplicativos das fintechs

Os bancos digitais mudaram o modelo bancário no Brasil. Uma vez que todos os processos são feitos de forma online e o cliente não precisa comparecer em lugares físicos.

Bem como, tanto a solicitação, como o envio dos documentos e o processo de aprovação são etapas feitas através do aplicativo da fintech.

Trocar a conta corrente e o cartão de crédito nas mudanças de hábitos

Sendo assim, essa otimização de tempo trouxe outras vantagens para o cliente. Uma vez que os bancos digitais, em sua maioria, são isentos de tarifas e taxas, tanto para a conta corrente, como para cartões de crédito.

No entanto, não apenas as fintechs estão oferecendo esse tipo de cartão. Já que os bancos tradicionais obedeceram ao fluxo intangível de oferta e demanda. Assim sendo, também oferecendo o cartão de crédito sem anuidade para os clientes, buscando reter uma parcela de clientes que estão realizando essa migração importante para as contas digitais.

Vantagens e programas de cashbacks

No entanto, você como cliente, pode obter muitas vantagens ao obter um cartão de crédito sem anuidade. Já que é possível obter vantagens importantes através de programas de cashbacks, ou ainda, você pode centralizar as suas contas em um único cartão, viabilizando o planejamento financeiro pessoal.

No entanto, caso você faça essa troca de um cartão tarifado por um cartão de crédito sem anuidade é importante que você também verifique outros hábitos de sua rotina.

Trocas econômicas e poupança como hábito

Assim sendo, você pode fazer outras trocas econômicas que viabilizem o seu planejamento. Ao passo que através de tais trocas, você direcione valores para uma poupança, ainda que sejam valores relativamente baixos no início.

Seu comportamento de compra e consumo direcionam seu objetivo em longo prazo

Certamente, essa mudança de comportamento pode fazer diferença no seu objetivo financeiro em longo prazo. Dessa maneira, representando inclusive um valor considerável no período de um ano, por exemplo. Caso você seja uma pessoa que possui muitos cartões ou pague muitas taxas dentro da sua conta corrente atual.